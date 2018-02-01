"سامسونج إلكترونيكس مصر": نصدر لـ36 دولة فى الشرق الأوسط

"سامسونج إلكترونيكس مصر": نصدر لـ36 دولة فى الشرق الأوسطالخميس، 01 فبراير 2018 01:47 م
المهندس شريف بركات المدير التجارى لشركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"
كتبت ــ هبة السيد
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أعلنت سامسونج إلكترونيكس مصر عن التزامها تجاه السوق المصرية بعد النتائج المثمرة التي حققتها، وأشارت فى بيان لها إلى أن الحصة التسويقية لـ "سوق التليفزيونات محليًا" وصلت إلى 35%.
وقالت الشركة إنها تصدير منتجاتها لـ 36 دولة في الشرق الأوسط و أفريقيا، حيث يتم تصدير حوالي 80-85% للخارج، وقد تخطت استثمارات سامسونج في مصنعها ببني سويف 270 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 6 ملايين جهاز في العام، وقد قام المصنع بتصدير 1.6 مليون جهاز في 2016 بما قيمته 500 مليون دولار، و يعمل به نحو 1500 عامل مدربين على أعلى مستوى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة لمصنع سامسونج إلكترونيكس ببني سويف، وأشاد خلالها بالصرح التكنولوجي الذى افتتحته الشركة في مصر ودعمها للاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل وتصنيع منتجات محلية بجودة عالمية لفتح أسواق التصدير والتوسع بها.
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