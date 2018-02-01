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زوج بالشرقية يتهم زوجته بالزنا بعد هروبها مع عشيقها وادعائها الاختطاف

الخميس، 01 فبراير 2018 02:22 م
زوج بالشرقية يتهم زوجته بالزنا بعد هروبها مع عشيقها وادعائها الاختطاف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية – فتحية الديب
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حرر مواطن بقرية تابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، اليوم الخميس، محضرا بمركز شرطة ديرب نجم يحمل الرقم 49/8 أحوال المركز لسنة 2018، يتهم فيه زوجته "د" بالزنا بعد هروبها من المنزل منذ يومين، وادعائها كذبا باختطافها من قبل مجهول، والاتصال بزوجها لطلب مبلغ مالى، واتضح من التحريات هروب الزوجة مع عشيقها وإقامة علاقة غير مشروعة معه.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاعا من "ف.ا.م" 21 سنة، حاصل على دبلوم زراعى، بغياب شقيقته "د" 34 سنة متزوجة، وتلقى زوجها بلاغا بطلب مبلغ مالى لإعادتها.

وتمكن ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب نجم، من كشف غموض البلاغ، وكذب الزوجة، والعثور عليها بإحدى الطرق الفرعية المؤدية لبلدتها، وبسؤالها قالت إنها كانت تستقل دراجة بخارية "توك توك" بقيادة شخص مجهول لا تعرفه، لتوصيلها إلى منزلها، وأن الأخير قام باصطحابها عنوة لإحدى المزارع والتعدى عليها جنسيًا وسرقة قرطها الذهبى، موضحةً أنها لم تتوجه لمنزلها خشية الفضيحة.

وتوصلت التحريات إلى أن رواية الزوجة غير صحيحة، وأنه توجد علاقة غير شرعية بينها وبين شخص يُدعى "س.ع.ر" 25 سنة، بائع أنابيب، ومقيم بدائرة المركز، وأنها كانت بصحبته بإرادتها وقامت بافتعال الواقعة خوفًا من افتضاح أمرها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين المُبلغ بغيابها، وأنها كانت برفقته بمحض إرادتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه اتفق معها على افتعال الواقعة، وتم ضبط القرط الذهبى بإرشاده فى مسكنه، وبمواجهة الزوجة اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 496 إدارى مركز ديرب لسنة 2018.، وبالعرض على النيابة قررت حبسها وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة البلاغ الكاذب. 


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