video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم خلية برشلونة الإرهابية: وجود ضابط شرطة كتالونى بداعش شجعنى على الانضمام

الخميس، 01 فبراير 2018 05:37 م
زعيم خلية برشلونة الإرهابية: وجود ضابط شرطة كتالونى بداعش شجعنى على الانضمام المتهمون بتكوين خلية ارهابية فى اسبانيا


فاطمة شوقى
إضافة تعليق

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الإسبانى أنطونيو سايز المتهم بتشكيل خلية إرهابية فى برشلونة منذ عام 2015، انضمام ضابط شرطة كتالونى إلى صفوف أحد التنظيمات الإرهابية، مشيرا خلال محاكمته التى جرت أمس أمام المحكمة العليا الإسبانية، إلى أنه تشجع للانضمام للتنظيم بعد تأكده من ذلك.

 

ونشرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية تفاصيل محاكمة "سايز" وأقواله أمام هيئة القضاة، حيث قال إنه اختار الانضمام إلى التنظيم وتشكيل خلية تابعه له، بعدما تأكد أن ضابطاً من الشرطة الكتالونية انضم بالفعل إلى التنظيم، لافتاً إلى اعتناقه الدين الإسلامى لعدة أسباب من بينها حظره التدخين وشرب الخمر، وكان على دراية بمفاهيم الدين، وبدأ فى دراسة الصراع مع "المسيحية الأوروبية".

 

وبرر سايز وجود كتب عن الاسلام المعتدل والاسلام المتطرف فضلا عن كتب القرآن الكريم قائلا: "تحولت إلى الإسلام فى مايو 2012، وبدأت أبحث فى كيفية استخدام الإسلام فى الإصلاح، فبدأت أبحث على الإنترنت، وأيضا تلقيت بعض المعلومات من المساجد ودرست تاريخ الإسلام والعالم العربى ولكنى ركزت على الصراع مع المسيحية الأوروبية".

 

وقال سايز ردا على وجود كتيب عن الإخوان بقوله: "أنا لا أعرف كيف وصل إلى منزلى"، كما أنه نفى أيضا معرفته بالمتهمين الثلاثة الآخرين فى القضية توفيق وكايكى روبيرو ومحمد الغربى، الذين توجهوا لتركيا ومروا إلى سوريا للتجنيد فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى.

 

وفى جلسة أمس الأربعاء، تم الإعلان عن اثنين آخرين من أعضاء الخلية الإرهابية حازم وحسن الزمزمى الذين تم الحكم عليهما بـ19 عاما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن المغربى يفكك خلية إرهابية مكونة من 7 أشخاص موالية لـ "داعش"

ناشطون سوريون: مقتل عدد من مسلحى داعش فى قصف جوى لريف دير الزور

"عمليات بغداد" تفجر مخلفات تنظيم داعش بجنوب العاصمة العراقية

الارهاب

داعش

اسبانيا

خلية ارهابية

برشلونة

الشرطة الكتالونية



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة