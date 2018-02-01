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"رضا" شاب تمرد على البطالة وأقام "كافيه متحرك" فى شوارع المنيا.. صور

الخميس، 01 فبراير 2018 03:00 ص
"رضا" شاب تمرد على البطالة وأقام "كافيه متحرك" فى شوارع المنيا.. صور شاب بالمنيا تمرد على البطالة


المنيا- حسن عبد الغفار
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وجد نفسه بلا عمل يقضى معظم وقته على الكافيهات، والعمر يجرى به دون استقرار، فقرر إعلان العصيان على البطالة والعمل وكسب الرزق، تشارك مع أحد أصدقائه وقاما بشراء توك توك لعمل كافيه متحرك يتواجد به داخل شوارع المنيا، وتمر الأيام حتى يصبح أشهر كافيه توك توك فى المنيا، يقدم المشروبات الساخنة للمواطنين، وقد استطاع أن يجذب إليه الكثير من الشخصيات العامة والمهمة بالمحافظة، والتى تتوقف أمام الكافيه الخاص به لتناول المشروبات الساخنة.

داخل أحد الشوارع الجانبية الملاصقة لشارع طه حسين وسط مدينة المنيا يقف مصطفى رضا ذلك الشاب الذى لم يتجاوز من العمر ٣٣ عاما أمام توك توك صغير يضع عليه أدوات القهوة، عدا الشيشة فهو يرفض أن يتحول إلى غرزة أو نصبة فى الشارع .

يقول مصطفى رضا: وجدت عمرى يجرى وأنا أقف ثابتا لا أتحرك خطوة للأمام، ولكن ظروفى كانت تقف حائلا عن إيجاد فرصة عمل تساعدنى على مواصلة الحياة والزواج وبناء أسرة، وأضاف فى أحد الأيام جلست مع أحد اصدقائى واتفقنا على عمل مشروع بأقل إمكانيات، وبعد تفكير عميق قررنا شراء توك توك وإقامة قهوة متنقلة فى الشوارع خاصة اننا لا نستطيع ايجار مكان لعمل المقهى مع ارتفاع الأسعار.  وكنا نخشى عدم نجاح المشروع لكننا فوجئنا بالأهالى يشجعوننا ويقدمون على الشراء والوقوف أمام التوك توك لتناول المشروبات الساخنة.

وأكد مصطفى أن القهوة التوك توك تكسب يوميا 600 جنيه، ونستقطع جزءا من المال لشراء البضاعة الخاصة بالقهوة وجزء آخر للمصروفات اليومية، وبسبب ذلك استقرت حياتنا وأصبحنا نعمل فترتين فى اليوم ليس ذلك فحسب بل استطعنا تشغيل شابين آخرين معنا ونعطيهما أجرا شهريا مقابل العمل. 

وأوضح مصطفى أن فرص العمل كثيرة ولكن إذا أراد الشاب أن يعمل لكن شباب هذه الأيام ينتظر الوظيفة الحكومية يريد أن يجلس على مكتب ولا يريد أن يتعب،ولكن اذا فكر الشباب قليلا سوف يجد السوق مفتوحا للعمل. 

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شاب بالمنيا تمرد على البطالة 
 
شاب بالمنيا تمرد على البطالة (1)
شاب بالمنيا تمرد على البطالة 
شاب بالمنيا تمرد على البطالة (2)
شاب بالمنيا تمرد على البطالة 
شاب بالمنيا تمرد على البطالة (3)
شاب بالمنيا تمرد على البطالة 

 


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