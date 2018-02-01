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رجال مباحث مصر القديمة يتحرون عن عاطل حول مسكنه مصنعا لتعبئة الحشيش

الخميس، 01 فبراير 2018 02:00 ص
رجال مباحث مصر القديمة يتحرون عن عاطل حول مسكنه مصنعا لتعبئة الحشيش مخدر الحشيش - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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يواصل رجال مباحث مصر القديمة، التحرى عن نشاط عاطل سقط متلبسا بحيازة المخدرات وتحويل مسكنة مصنعا لتعبئة الحشيش.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى لإعداد تقرير فنى بها.  

وفى التفاصيل، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد بأن "ياسر.ف.ح" 33 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا، يتخذ من مسكنه مكانا لتعبئة مخدر الحشيش عقب إضافة زيوت ومواد أخرى إليه، بغرض زيادة الحجم والكمية والاتجار فى المخدرات.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم القبض على المتهم أثناء تواجده بمسكنه وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تستخدم فى تصنيع المخدرات وسلاح نارى "فرد خرطوش"و4 طلقات من ذات العيار"، وكيلو جرام حشيش مصنوع من مسحوق عقاقير "أبتريل، أموتريل، ترامادول، تامول" إضافة إلى و2 كليو جرام حنة، وكليو بردقوش، وكليو كمون، ونصف كليو تبغ، وشمع خام، وخليط من الزيوت ومكسبات رائحة ومكبس يدوى خشبى، ومسطرة حديدية تستخدم كمعيار لقياس الكمية، وخلاط كهربائى يستخدم لخلط المكونات، وإناء ألمومنيوم، وميزان حساس، و 2000 جنيه.

بمواجهته اعترف المتهم بخلط مخدر الحشيش بالزيوت ومواد أخرى لزيادة الكمية باستخدام باقى المضبوطات وإعادة تغليفها وترويجها بين عملائه، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى قررت ما سبق.


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