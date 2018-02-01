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رجال المباحث يواصلون جمع التحريات التكميلية للنيابة فى مقتل مسن الهرم

الخميس، 01 فبراير 2018 03:00 ص
رجال المباحث يواصلون جمع التحريات التكميلية للنيابة فى مقتل مسن الهرم صورة أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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يواصل رجال مباحث الهرم ، جمع التحريات التكميلية فى تورط 3 متهمين بقتل صديقهم المسن تنفيذا لقرار نيابة الهرم التى شهدت إعادة الجناة لتمثيل جريمتهم ضمن معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة لموقع الحادث.

وتبين للنيابة أن المتهمين اعتدوا على المجنى عليه بآلة حادة؛ حيث سددوا له ضربة قوية أعلى رأسه جعلته يسقط على الأرض مغشياً عليه، بعدها استولوا على أمواله وهاتفه المحمول وسيارته، وفروا هاربين.

وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام، أن المتهمين الثلاثة تربطهم صلة صداقة بالقتيل، وعلموا من خلال ترددهم عليه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه، ما دفعهم للتخلص منه من أجل الاستيلاء على هذه الأموال.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن أنها لرجل فى العقد السادس من عمره، ومصابة بجرح غائر فى الرأس نتيجة الاعتداء بآلة حادة، وبفحص المنزل تبين اختفاء متعلقات خاصة به، وتوصلت التحريات لتورط المتهمين سالفى الذكر فى مقتله، وعليه صدر قرار بضبطهم وما إن حدث حتى قررت النيابة حبسهم 4 أيام على على ذمة التحقيقات.

 


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