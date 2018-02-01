رئيس مركز أسيوط يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية





أسيوط ـ محمود عجمى

عقد المهندس نبيل الطيبى، رئيس مركز ومدينة أسيوط، اجتماعًا لمناقشة خطة الاستعدادات لقرب إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمرور بالعملية الانتخابية بيسر وسلامة والاحتياط ضد ما قد يعكر صفو الأجواء والمناخ الديمقراطى.

جاء ذلك بحضور نواب ومساعدى رئيس مركز أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية ومندوبى الأحياء والتربية والتعليم والكهرباء والصحة والإسعاف والحماية المدنية والمياه والصرف الصحى وممثلى قسمى أول وثان أسيوط.

وقال المهندس نبيل الطيبى، رئيس مركز ومدينة أسيوط، لـ"اليوم السابع": أنه تم مناقشة الخطة التى سيتم إتباعها بالإضافة آلى الأماكن التى سيتم تحديدها لإجراء الانتخابات الرئاسية بها للوقوف على مدى الاستعداد بها.

وأضاف الطيبى أنه تم تكليف محمد حسن نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وأسامة سحيم نائب رئيس حى شرق ومحمد سعد سكرتير حى غرب أسيوط، بالمرور على اللجان للوقوف على مدى استعدادها والعمل على إزالة أية معوقات وتذليلها.