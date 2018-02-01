video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها: تجهيز غرفتين للجراحة وفتح الاستقبال بمستشفى بنها اليوم

الخميس، 01 فبراير 2018 05:45 م
رئيس جامعة بنها: تجهيز غرفتين للجراحة وفتح الاستقبال بمستشفى بنها اليوم الدكتور السيد القاضي رئيس جامعه بنها


القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

عقد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، اجتماعاً صباح اليوم بعميد ووكلاء وعدد من أساتذة كلية الطب، أستعرض خلالها كافة الأوضاع المتعلقة بمستشفيات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقال القاضى، إنه منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية قيادة الجامعة فى سبتمبر من العام قبل الماضى، كان يضع نصب عينيه المستشفيات الجامعية لما تقدمه من خدمات للمواطنين وبما تحمله من أعباء ضخمة مالية وبشرية تجاه أبناء المجتمع.

وأكد القاضى على أنه لم يتوقف يوما واحدا عن متابعة العمل بالمستشفيات وتوفير الموارد المالية اللازمة بقدر الإمكان، وكذلك المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات بالتعاون مع عميد الكلية ومجلس ادارة المستشفيات واللجنة المشكلة بإدارة المستشفيات وهى الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود عبدالصبور عميد كلية الطب والدكتور نبيل شديد العميد الأسبق للكلية ووكلاء الكلية ومدير عام المستشفيات.

وثمن القاضى الدور الكبير والجهود الضخمة التى يقوم بها الأساتذة والأطباء، وطالبهم بقبول التحدى الملقى على عاتق جامعة بنها والمتمثل فى زيادة أعداد المواطنين المترددين على المستشفى على مدى 24 ساعة.

وقال رئيس الجامعة إن ذلك يمثل ثقة من المواطنين فيما تقدمة مستشفيات الجامعة من خدمات ورعاية صحية وطبية شهد بها الجميع بالتميز.

وعقب الاجتماع قام القاضى يرافقه الدكتور محمود عبدالصبور عميد الكلية، والوكلاء وعدد من رؤساء الأقسام بجولة تفقدية، قام خلالها بزيارة عدد كبير من أقسام المستشفى.

وقرر القاضى تجهيز غرفتين للجراحة وغرف الإفاقة وغرف إقامة المرضى فورا كبديل مؤقت لغرف العمليات الجراحية فى قسم الجراحة والتى لا تعمل لتوقف المصاعد عن العمل فى مبنى الجراحة، وذلك لفحصها فنياً قبل إعادة تشغيلها.

وقال رئيس الجامعة إن الغرفتين الجديدتين وملحقاتهما سيتم الانتهاء من تجهيزهما فى أسرع وقت، وقد بدأ العمل فيهم من اليوم حتى تتمكن المستشفيات من استقبال الحالات الطارئة والتى تحتاج إلى اجراء جراحات فورية، وانتهى الاجتماع على اعادة فتح استقبال المستشفيات الجامعية ابتداءً من اليوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنها يقرر فتح استقبال مستشفى بنها الجامعى

النيابة تتحفظ على مدير مستشفى بنها الجامعى و3 آخرين فى واقعة سقوط المصعد

إبراهيم راجح مديرا للمستشفيات الجامعية ببنها.. ووائل عربى للأمن الإدارى

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة