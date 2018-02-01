رئيس جامعة بنها: تجهيز غرفتين للجراحة وفتح الاستقبال بمستشفى بنها اليوم





القليوبية-نيفين طه

عقد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، اجتماعاً صباح اليوم بعميد ووكلاء وعدد من أساتذة كلية الطب، أستعرض خلالها كافة الأوضاع المتعلقة بمستشفيات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقال القاضى، إنه منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية قيادة الجامعة فى سبتمبر من العام قبل الماضى، كان يضع نصب عينيه المستشفيات الجامعية لما تقدمه من خدمات للمواطنين وبما تحمله من أعباء ضخمة مالية وبشرية تجاه أبناء المجتمع.

وأكد القاضى على أنه لم يتوقف يوما واحدا عن متابعة العمل بالمستشفيات وتوفير الموارد المالية اللازمة بقدر الإمكان، وكذلك المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات بالتعاون مع عميد الكلية ومجلس ادارة المستشفيات واللجنة المشكلة بإدارة المستشفيات وهى الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود عبدالصبور عميد كلية الطب والدكتور نبيل شديد العميد الأسبق للكلية ووكلاء الكلية ومدير عام المستشفيات.

وثمن القاضى الدور الكبير والجهود الضخمة التى يقوم بها الأساتذة والأطباء، وطالبهم بقبول التحدى الملقى على عاتق جامعة بنها والمتمثل فى زيادة أعداد المواطنين المترددين على المستشفى على مدى 24 ساعة.

وقال رئيس الجامعة إن ذلك يمثل ثقة من المواطنين فيما تقدمة مستشفيات الجامعة من خدمات ورعاية صحية وطبية شهد بها الجميع بالتميز.

وعقب الاجتماع قام القاضى يرافقه الدكتور محمود عبدالصبور عميد الكلية، والوكلاء وعدد من رؤساء الأقسام بجولة تفقدية، قام خلالها بزيارة عدد كبير من أقسام المستشفى.

وقرر القاضى تجهيز غرفتين للجراحة وغرف الإفاقة وغرف إقامة المرضى فورا كبديل مؤقت لغرف العمليات الجراحية فى قسم الجراحة والتى لا تعمل لتوقف المصاعد عن العمل فى مبنى الجراحة، وذلك لفحصها فنياً قبل إعادة تشغيلها.

وقال رئيس الجامعة إن الغرفتين الجديدتين وملحقاتهما سيتم الانتهاء من تجهيزهما فى أسرع وقت، وقد بدأ العمل فيهم من اليوم حتى تتمكن المستشفيات من استقبال الحالات الطارئة والتى تحتاج إلى اجراء جراحات فورية، وانتهى الاجتماع على اعادة فتح استقبال المستشفيات الجامعية ابتداءً من اليوم.