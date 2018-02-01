رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السادس لجمعية النيل للأمراض الصدرية





المنوفية – محمود شاكر

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الاسبق وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس المؤتمر السادس لجمعية النيل للأمراض الصدرية الذى يعقد بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية طب المنوفية بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا و البحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية طب المنوفية والدكتور رمضان محمد بكر رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب المنوفية وبرئاسة الدكتور إبراهيم المحلاوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب المنوفية.

أكد رئيس الجامعة أن كلية الطب تشهد نقلة نوعية فى الإنشاءات وتطوير المعامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة وتأتى هذه المؤتمرات فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع لأنها تمثل حلقة اتصال بين الجامعة والمجتمع وأشاد رئيس الجامعة بقسم الأمراض الصدرية ومايشهده من تطور ومايقدمه من خدمات علاجية للمرضى وتدريب شباب الأطباء من خلال المؤتمرات وورش العمل مؤكدا على حرص الجامعة على تحديث الإمكانيات المعملية والبحثية وملاحقة كل ماهو جديد فى المجال الطبى.

وأعرب الدكتور تاج الدين عن سعادته بالمشاركة بهذا المؤتمر الذى يضم شباب وشيوخ أمراض الصدر فى مصر واستعرض خريطة الأمراض الصدرية فى مصر ومدى التطور الذى وصلت اليه أقسام الصدر بالجامعات المصرية ومستشفيات أمراض الصدر وأشاد بدور اطباء أمراض الصدر فى تغيير خريطة الأمراض الصدرية ومكافحة أمراض الدرن فى مصر.

وأشاد الدكتور القاصد بدور كلية الطب في النهوض بالخدمة الصحية فى المحافظة وحرص أقسام الكلية علي عقد المؤتمرات وورش العمل التدريبية واهتمام أعضاء هيئة التدريب بالنشر الدولى والبحث العلمى، وأشار عميد الكلية إلى قيام أقسام الكلية بالتعاون والتكامل فى إجراء العديد من البحوث والملتقيات العلمية للوصول إلى أفضل طرق علاج للأمراض المختلفة مشيرا إلى أن الكلية تضم العديد من الوحدات العلاجية المميزة على مستوى المحافظة ووسط الدلتا وأوضح الدكتور رمضان بكر رئيس قسم الأمراض الصدرية أن القسم له باع طويل فى الأنشطة العلمية وتحرص على مشاركة كل جمعيات وروابط الأمراض الصدرية فى مصر مضيفا أن القسم يضم أحدث وسائل التشخيص والعلاج.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر سيناقش علي مدار يومين من خلال 10 جلسات علمية 50 محاضرة وبحث علمى يناقش علاقة الرئة والجهاز التنفسى بالقلب و الكبد و الكلى و الجهاز العصبى وباقى أعضاء الجسم بالإضافة إلى عرض الجديد فى مجال الأمراض الصدرية و المناظير و جراحة الصدر و الرعاية المركزة و الأورام والأطفال و الأشعة.

تضم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة رباب الوحش والدكتور محمد أغا والدكتورسامى الدحدوح واللجنة العلمية الدكتور محمود الحبشى الدكتورة رنا الهلباوى والدكتو ة جيهان على وحضره عدد كبير من كبار ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﻜﻠﻴﺎﺕ ﻃﺐ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﺳﻴﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ ﻭﺑﻨﻬﺎ ﻭ ﻃﻨﻄﺎ ﻭ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﻫﺎﺝ اﻟﻤﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ .