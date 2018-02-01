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الخميس، 01 فبراير 2018 03:39 م
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رئيس الوزراء يلتقى وزير الرى على هامش اجتماع الحكومة

الخميس، 01 فبراير 2018 03:02 م
رئيس الوزراء يلتقى وزير الرى على هامش اجتماع الحكومة شريف إسماعيل


كتبت هند مختار
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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.

 

وكان المهندس شريف إسماعيل قد ترأس اليوم، الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم لمناقشة إنشاء كلية لتكنولوجيا بقناة السويس، واستعرض تقرير افتتاح معرض الكتاب وقبول منحة 80 مليون دولار من أمريكا لصالح التعليم الأساسى.

 


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