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رئيس الحكومة التونسية يبحث مع الرئيس الفرنسى سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الخميس، 01 فبراير 2018 06:10 ص
رئيس الحكومة التونسية يبحث مع الرئيس الفرنسى سبل تطوير العلاقات بين البلدين يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية


تونس أ ش أ
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بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأربعاء، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى يزور تونس حاليا، سبل دعم وتطوير علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.

ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى تونس تستمر لمدة يومين وهى الأولى التى يقوم بها لدولة عربية منذ توليه منصبه فى مايو الماضي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم، أن اللقاء كان فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة فى ميدان التعاون المالى والاقتصادى والبحث العلمى والشباب ومسألة التنقل بين البلدين والهجرة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى التعاون فى المجال الأمنى وخاصة المسائل المتصلة بمكافحة التطرف والإرهاب إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى تواجهها المنطقة المتوسطية.


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