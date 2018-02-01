رئيس الحكومة التونسية يبحث مع الرئيس الفرنسى سبل تطوير العلاقات بين البلدين

رئيس الحكومة التونسية يبحث مع الرئيس الفرنسى سبل تطوير العلاقات بين البلدينالخميس، 01 فبراير 2018 06:10 ص
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية
تونس أ ش أ
إضافة تعليق
بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأربعاء، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى يزور تونس حاليا، سبل دعم وتطوير علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.
ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى تونس تستمر لمدة يومين وهى الأولى التى يقوم بها لدولة عربية منذ توليه منصبه فى مايو الماضي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم، أن اللقاء كان فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة فى ميدان التعاون المالى والاقتصادى والبحث العلمى والشباب ومسألة التنقل بين البلدين والهجرة.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى التعاون فى المجال الأمنى وخاصة المسائل المتصلة بمكافحة التطرف والإرهاب إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى تواجهها المنطقة المتوسطية.
إضافة تعليق
رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها
الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة