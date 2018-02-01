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لمواكبة الزيادة السكنية..

رئيس الأشغال ببورسعيد: 200 مليون جنيه لتطوير محطة مياه الشرب

الخميس، 01 فبراير 2018 08:00 ص
رئيس الأشغال ببورسعيد: 200 مليون جنيه لتطوير محطة مياه الشرب توسعات بمحطة مياه الشرب


بورسعيد _ محمد فرج
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أكد المهندس أحمد عبد المجيد عبدالعزيز، رئيس الأشغال بهيئة قناة السويس ببورسعيد، أنه جارى العمل حاليا لتطوير محطة مياه الشرب بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، لمواكبة الزيادة السكنية والمناطق العمرانية الجديدة.

 

وقال فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن محطة المياه الحالية تعمل بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا، والتوسعات التى تجرى حاليا تهدف لزيادة 80 ألف م 2 بنسبة تصل لـ20% من قدرة المحطة الحالية.

 

وأوضح رئيس الأشغال، أن منظومة الصيانة لخطوط مياه الشرب والحلال والتجديد، تسير على قدم وساق بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه، دون تحميل أية أعباء على المستهلكين من شاغلى الوحدات السكنية بوجه عام.

 

وأضاف عبد المجيد، أن هناك مشروعات تحت الدراسة تهدف لتوصيل خطوط مياه شرب لـ10 آلاف وحدة سكنية، بجوار كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.

 

وأشار أن مشروعات شبكات المياه تصل للمناطق العمرانية الجديدة، مثل مشروع الإسكان الاجتماعى والتعاونى بالمرحلة الثانية، والمشروع الإماراتى الذى يصل عدد الواحدت السكنية لـ 4032 جنوب بورسعيد، بالإضافة لـ 120 عمارة فضلا عن توصيل المياه للمنطقة الصناعية.


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