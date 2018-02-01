رئيس أذربيجان: أسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة





باكو (رويترز)

قال مسئول رفيع بالحزب الحاكم فى أذربيجان اليوم الخميس، إن الحزب اختار الرئيس الحالى إلهام علييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر.

وحتى الآن لا يوجد مرشحون منافسون. وإذا ما فاز علييف (56 عاما) فستكون هذه رابع فترة له فى المنصب الذى يشغله منذ عام 2003 خلفا لوالده.

وتعتبر احتياطيات أذربيجان الضخمة من الطاقة وموقعها الاستراتيجى من العوامل التى تمنحها مكانة بارزة لدى أوروبا لخفض اعتمادها على روسيا فى مجال الطاقة لكن البعض يرى أن ذلك كان عاملا فى تخفيف حدة الانتقاد لطريقة علييف فى إدارة البلاد.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حكم علييف استبدادى، وإن حكومته تتخذ إجراءات قمعية ضد معارضيه فى حين ينفى هو تلك الاتهامات.