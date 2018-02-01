video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أذربيجان: أسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة

الخميس، 01 فبراير 2018 07:26 م
رئيس أذربيجان: أسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة رئيس أذربيجان إلهام علييف


باكو (رويترز)
إضافة تعليق

 قال مسئول رفيع بالحزب الحاكم فى أذربيجان اليوم الخميس، إن الحزب اختار الرئيس الحالى إلهام علييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر.

وحتى الآن لا يوجد مرشحون منافسون. وإذا ما فاز علييف (56 عاما) فستكون هذه رابع فترة له فى المنصب الذى يشغله منذ عام 2003 خلفا لوالده.

وتعتبر احتياطيات أذربيجان الضخمة من الطاقة وموقعها الاستراتيجى من العوامل التى تمنحها مكانة بارزة لدى أوروبا لخفض اعتمادها على روسيا فى مجال الطاقة لكن البعض يرى أن ذلك كان عاملا فى تخفيف حدة الانتقاد لطريقة علييف فى إدارة البلاد.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حكم علييف استبدادى، وإن حكومته تتخذ إجراءات قمعية ضد معارضيه فى حين ينفى هو تلك الاتهامات. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أذربيجان تعلن مقتل 300 من مواطنيها فى سوريا والعراق

العاهل السعودى يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان

اذربيجان

اخبار اذربيجان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة