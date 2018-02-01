دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة.. الأحد

دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة.. الأحدالخميس، 01 فبراير 2018 06:29 م
كتب لؤى على
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اليوم
|الفترة الأولى
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الفترة الثانية
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الأحد 4/ 2
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استقبال
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الأزمات الدولية والنظام العالمي الجديد
مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا
من الساعة 12.00: إلى الساعة 2.00 مساءً
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الاثنين5/ 2
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الجيل الرابع والخامس من الحروب
لواء أ.ح/ياسر عبد العزيز
من الساعة 9.30 إلى الساعة 11.30
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مفهوم الدولة
مدير كلية الدفاع الوطني
من الساعة 12.00إلى الساعة 2.00 مساءً
|الثلاثاء6/ 2
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مفاهيم وأبعاد الأمن القومي
لواء أ.ح/ بهاء الحريشي
من الساعة 9.30 إلى الساعة 11.30
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الجريمة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي
عميد د / أشرف محمد عبد العليم
من الساعة 12.00إلى الساعة 200 مساءً
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الأربعاء7/ 2
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المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط
لواء د/ طلعت موسى
من الساعة 9.30 إلى الساعة 11.30
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قوة الدولة الشاملة
لواء د / حسام أنور
من الساعة 12.00إلى الساعة 2.00 مساءً
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الخميس8/ 2
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الأمن الذاتي
من الساعة 9.30 إلى الساعة 11.30
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الأمن السيبراني
من الساعة 12.00 إلى الساعة 2.00 مساءً
وطالبت الوازرة، جميع الأئمة والواعظات المسجلات بدورة تجديد الخطاب الديني المستوى الخاص المتميز الحضور صباح الأحد الساعة التاسعة صباحًا بمقر التدريب بمسجد النور بالعباسية، وحضور المسجلين لدورة المواريث، صباح السبت الساعة التاسعة صباحًا.
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