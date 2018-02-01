video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة.. الأحد

الخميس، 01 فبراير 2018 06:29 م
دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة.. الأحد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة


كتب لؤى على
إضافة تعليق

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطة التدريب المقدمة من الشيخ أحمد تركي مدير عام التدريب، ضمن دورات تجديد الخطاب الدينى "المستوى الخاص المتميز.. دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة"، تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام بواقع خمسة وعشرين ساعة تدريبية و10 ساعات ورش عمل، وذلك في الفترة من 4- 8 فبراير 2018، بمقر المركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، وفق الجدول التالي:
 

اليوم

 الفترة الأولى

الفترة الثانية

الأحد 4/ 2

استقبال

 الأزمات الدولية والنظام العالمي الجديد

 

مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا

من الساعة 12.00: إلى الساعة 2.00 مساءً

الاثنين5/ 2

 الجيل الرابع والخامس من الحروب

 

لواء أ.ح/ياسر عبد العزيز

من الساعة 9.30  إلى الساعة 11.30

مفهوم الدولة

مدير كلية الدفاع الوطني

من الساعة 12.00إلى الساعة 2.00 مساءً
الثلاثاء6/ 2

مفاهيم وأبعاد الأمن القومي

لواء أ.ح/ بهاء الحريشي

من الساعة 9.30  إلى الساعة 11.30

الجريمة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

عميد د / أشرف محمد عبد العليم

من الساعة 12.00إلى الساعة 200 مساءً

الأربعاء7/ 2

 المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط

 

لواء د/ طلعت موسى

من الساعة 9.30 إلى الساعة 11.30

قوة الدولة الشاملة

لواء د / حسام أنور

من الساعة 12.00إلى الساعة 2.00 مساءً

الخميس8/ 2

 الأمن الذاتي

 

من الساعة 9.30  إلى الساعة 11.30

الأمن السيبراني

من الساعة 12.00 إلى الساعة 2.00 مساءً

وطالبت الوازرة، جميع الأئمة والواعظات المسجلات بدورة تجديد الخطاب الديني المستوى الخاص المتميز الحضور صباح الأحد الساعة التاسعة صباحًا بمقر التدريب بمسجد النور بالعباسية، وحضور المسجلين لدورة المواريث، صباح السبت الساعة التاسعة صباحًا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين البحوث الإسلامية: الفكر المتطرف أكثر خطورة من الرصاص والقنابل

منسق بيت العائلة المصرية: نعلن دعمنا للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

وزارة الاوقاف

دورات تدريبية

الخطاب الدينى

وزير الاوقاف



لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

ترامب يمنع الأسطورة مارادونا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يمنع الأسطورة مارادونا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة