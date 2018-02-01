دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة.. الأحد

كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطة التدريب المقدمة من الشيخ أحمد تركي مدير عام التدريب، ضمن دورات تجديد الخطاب الدينى "المستوى الخاص المتميز.. دورة تدريبية حول حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومى للأئمة"، تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام بواقع خمسة وعشرين ساعة تدريبية و10 ساعات ورش عمل، وذلك في الفترة من 4- 8 فبراير 2018، بمقر المركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، وفق الجدول التالي: