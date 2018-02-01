"دمياط للأثاث": المدينة استثمارية بها بكافة المقومات وتتيح عشرات الفرص





دمياط-معتز الشربينى

قال المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث، إن مدينة دمياط للأثاث هى منطقة استثمارية اعتبارا من 16 إبريل 2017 طبقا لموافقة اللجنة التابعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،كما إنها تعمل من خلال الشباك الواحد فى إدارة التراخيص المطلوبة ويتوافر بها جميع مقومات خدمات البنية التحتية.

وأضاف بهاء الدين، لـ"اليوم السابع" أن المدينة تتيح فرص تسويقية داخلية بالمشروع تكون نقطة التقاء كل قاصدى الشراء من خارج المدينة وتعمل على خفض تكاليف التصنيع من خلال إنشاء مصانع الصناعات المكملة مثل المواد اللاصقة والاسفنج وغيرها وهى مواد ت بديلة عن المواد المستوردة.

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث، أنه يوجد بالمدينة معارض دائما محلية ودولية تتيح فرص عرض المنتجات وتقضى على مشكلة التسويق التى تؤرق الكثيرين من أصحاب هذه المهنة، كما يوجد داخل المدينة عشرات الفرص الاستثمارية للصناعات المغذية لقطاع الأثاث حيث يمكن الاستفادة من حجم أعمال استثمارية فى هذا المجال تبلغ 17 مليون جنيه حجم السوق المحلية.

وأشار بهاء الدين، إلى أن منطقة دمياط للأثاث ثلاث تضم مناطق أساسية هى المنطقة الصناعية، المنطقة الاستثمارية، ومنطقة الخدمات وتضم المنطقة الصناعية 1492 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحات تتراوح من 50 مترًا إلى 100 متر، ومنطقة وورش، ماكينات ودهانات متوسطة بمساحات بين 200 إلى 400 متر مربع.

وتعد المدينة منطقة صناعات مكملة وأرضى المصانع الكبيرة وأرض مخازن وأرض المستودعات وتقوم الشركة بإنشاء الورش والمصانع، ثم يتم بيعها بأسعار مناسبة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل بنكى ميسر لمدة 10 سنوات مع سنة سماح، بالإضافة إلى ترفيق الأراضى وبيعها للمستثمرين خالية.

والمنطقة الاستثمارية تضم مؤسسات مالية ومصرفية ومعارض وفنادق مطاعم وقاعات مؤتمرات محطات بنزين ومحلات تجارية متنوعة ومراكز تجارية متنوعة ومبانى إدارية وتقوم الشركة بتوفير البنية الأساسية لأرض المشروع، ثم تقوم ببيع جزء من هذة الأراضى أو المشاركة مع مستثمرين خارجيين من أجل تطويرها فى ضوء التصور العام للمشروع.

ومنطقة الخدمات وتضم عيادات وأمن وحماية مدنية ودور عبادة وموقف النقل العام، وتقوم الشركة بإعداد الأرض وبناء معظم مكونات المنطقة المذكورة علمًا أن هذة المنطقة ستكون للمنفعة العامة ولن تحقق أى عائد.

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث هى إحدى المشروعات القومية التى تحظى برعاية القيادة السياسية وهى تقام على مساحة 331 فدانًا فى منطقة شطا بمحافظة دمياط، وتهدف إلى تطوير صناعة الأثاث وتعد اكبر مدينة لصناعة الأثاث بالشرق الأوسط.