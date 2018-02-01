دفاع زينة: المحكمة اطمأنت لسبق قيام الزوجية الصحيحة وفقا للشرع والسنة





كتبت أسماء شلبى

قال معتز الدكر محامى الفنانة زينة إن محكمة الأسرة بمدينة نصر أودعت حيثيات حكمها فى قضية الخلع المقامة من موكلته ضد الفنان أحمد عز، والذي قضى بتطليق الفنانة طلقة بائنة للخلع من الفنان مقابل تنازلها عن كل حقوقها، مؤكدا أنه سيتقدم بدعوى أجر حضانة ومصاريف مدرسية.



نص الحكم

وأكد الدكر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحكم أوضح أن مؤكلته وسام رضا الشهيرة بـ"زينة"، طالبت بتطليقها من أحمد عز عملا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 وذلك على سند أنها زوجة له بموجب الحكم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت بعصمته إلا أنها تبغض الحياة الزوجية معه وﻻ سبيل ﻻستمرارها وتخشى ألا تقيم حدود الله ورفضها كل مساعى الصلح من قبل المحكمة وأصرت على تطليقها طلقة بائنة للخلع.

وأضاف أن المحكمة اطمأنت لسبق قيام الزوجية الصحيحة وفقا للشرع والسنة ومذهب الإمام أبى حنيفة، وذلك لتوافر القبول والإيجاب بين الطرفين.

وأشار إلى أن حيثيات الحكم أكدت إن أحمد عز قد مثل أثناء الجلسات ودفع بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج، إلا أنه قد أحضر شهود ثبت للمحكمة من خلال سماع شهادتهم عدم اطمئنان المحكمة.