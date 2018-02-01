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خالد عبدالغفار: طموح الرئيس يهدف لوصول الجامعات الخاصة لأعلى 50 جامعة بالعالم

الخميس، 01 فبراير 2018 02:25 م
خالد عبدالغفار: طموح الرئيس يهدف لوصول الجامعات الخاصة لأعلى 50 جامعة بالعالم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب ــ وائل ربيعى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن سقف طموح الرئيس السيسى كبير للغاية فيما يخص فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عندما طالب بضرورة وجود هذه الجامعات الخاصة ضمن قائمة أعلى 50 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف وزير التعليم العالى فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الخميس، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه لابد أن يرقى الجميع إلى فكر وطموح الرئيس، قائلا: "خايف الرئيس السيسى يقولى عاوز الجامعات من العشرة الأوائل على مستوى العالم ونسمع كلامه ونحاول الارتقاء بالجامعات".

وأوضح، أن التصنيفات العالمية للجامعات مختلفة عن بعضها، قائلا: "الرئيس يطلب أشياء عالية للغاية وسنحقق هذا الحلم بشكل كبير على الأقل خلال الفترة المقبلة".

 


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