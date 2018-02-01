حريق فى أحد محلات شارع السوق بمدينة إسنا وسيارات الإطفاء تسيطر على النيران

حريق فى أحد محلات شارع السوق بمدينة إسنا وسيارات الإطفاء تسيطر على النيرانالخميس، 01 فبراير 2018 02:24 ص
حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نشب حريق فى أحد محلات شارع السوق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها للمحلات المجاورة، وجار السيطرة على النيران.
البداية كانت بتلقى غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى محل بشارع السوق بوسط مدينة إسنا، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتداداها لباقى المحلات فى شارع السوق.
إضافة تعليق
رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها
الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة