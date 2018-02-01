حريق فى أحد محلات شارع السوق بمدينة إسنا وسيارات الإطفاء تسيطر على النيران





الأقصر – أحمد مرعى

نشب حريق فى أحد محلات شارع السوق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها للمحلات المجاورة، وجار السيطرة على النيران.

البداية كانت بتلقى غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى محل بشارع السوق بوسط مدينة إسنا، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتداداها لباقى المحلات فى شارع السوق.