حالة الطقس اليوم الخميس 1/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتمتد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس مُستقراً وباردًا نسبياً وصحواً في عموم المناطق.

وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية.

وتهب رياح شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السربعة.