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خالد صلاح
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جنود إسرائيليون يلقون قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية

الخميس، 01 فبراير 2018 03:11 ص
جنود إسرائيليون يلقون قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية عناصر من الجيش اللبنانى


بيروت أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى، أن عناصر من الجيش الإسرائيلى أقدمت على رمى قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية قبالة بلدة الوزانى، وذلك أثناء قيام بعض المواطنين بالتجول فى المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الجيش اللبنانى، الأربعاء، أن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات المناسبة، وجار متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

الطريق السليم والصحيح

المخلصين من ابناء الامة العربية والاسلامية الذين لا يدخرون وسعا فى القيام بكل تلك الجهود المنضنية من اجل الانقاذ لما يمكن، والسير نحو الطريق السليم والصحيح، ويعملوا فى العلن والخفاء والصمت والكلام، والنيات الصادقة المخلصة والسليمة.

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