جنود إسرائيليون يلقون قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية

جنود إسرائيليون يلقون قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانيةالخميس، 01 فبراير 2018 03:11 ص
عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى، أن عناصر من الجيش الإسرائيلى أقدمت على رمى قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية قبالة بلدة الوزانى، وذلك أثناء قيام بعض المواطنين بالتجول فى المنطقة.
وذكر بيان صادر عن الجيش اللبنانى، الأربعاء، أن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات المناسبة، وجار متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.
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بواسطة:
د. هاشم الفلالى
الطريق السليم والصحيح
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