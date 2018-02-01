جنود إسرائيليون يلقون قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية





بيروت أ ش أ

أعلن الجيش اللبنانى، أن عناصر من الجيش الإسرائيلى أقدمت على رمى قنبلتين دخانيتين تجاه الأراضى اللبنانية قبالة بلدة الوزانى، وذلك أثناء قيام بعض المواطنين بالتجول فى المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الجيش اللبنانى، الأربعاء، أن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات المناسبة، وجار متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.