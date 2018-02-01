جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبيةالخميس، 01 فبراير 2018 02:01 م
مجدى عبدالعزيز
كتب أحمد يعقوب
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تمكن رجال جمارك مطار أسيوط الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران اشتبه محمد فرجانى فى الراكب المصرى و . أ . ع صيدلى قادم من الهند ترانزيت القاهرة أسيوط ويحمل 3 حقائب، وبتفتيش حقائبة فتبين وجود 990 علبة مرهم Bolocort و52 أنبوبة حقنة لعمليات الرمد و150 ملقاط لجراحات العيون و30 عدسة لاصقة Akryl و50 عبوة لعمليات الرمد و24 كيس بلاستيك بداخلهم قطع بلاستيك لعمليات الرمد متنوع الأحجام، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وتقدر التعويضات بمبلغ 384 ألفا و400 جنيه.
وقرر عبد المالك عبد الراضى مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
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