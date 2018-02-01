video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيلرسون يحذر من دور بكين وموسكو فى أمريكا اللاتينية

الخميس، 01 فبراير 2018 10:42 م
تيلرسون يحذر من دور بكين وموسكو فى أمريكا اللاتينية وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


أوستن (أ ف ب)
إضافة تعليق

حذر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الخميس، من "الدور المقلق" الذى تؤديه الصين وروسيا فى أمريكا اللاتينية، مطالبا القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون فى خطاب حول العلاقات بين واشنطن وجيرانها الجنوبيين قبل جولة له فى المنطقة "إن أمريكا اللاتينية لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".

وأضاف "أن نموذج الدولة الصينية للتنمية يستحضر الماضى وينبغى أن لا يشكّل مستقبل القارة"، مشيرا بشكل خاص إلى "الممارسات التجارية غير العادلة" التى ستؤثر بشكل كبير على الوظائف المحلية.

وقال تيلرسون "إن الوجود المتزايد لروسيا فى المنطقة مقلق أيضا"، منددا ببيع موسكو أسلحة إلى "أنظمة لا تحترم العمليات الديموقراطية".

وكان وزير الخارجية الأمريكى يتحدث فى جامعة تكساس فى أوستن، ومن المقرر أن يبدأ جولة تستمر اسبوعا تشمل المكسيك والأرجنتين والبيرو وكولومبيا وجامايكا. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منتدى الصين وبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى يفتح مجالات جديدة للتعاون

الخارجية الصينية تقدم 3 أهداف ترغب إنجازها مع أمريكا اللاتينية

ترامب

امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة