تيلرسون يحذر من دور بكين وموسكو فى أمريكا اللاتينية





أوستن (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الخميس، من "الدور المقلق" الذى تؤديه الصين وروسيا فى أمريكا اللاتينية، مطالبا القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون فى خطاب حول العلاقات بين واشنطن وجيرانها الجنوبيين قبل جولة له فى المنطقة "إن أمريكا اللاتينية لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".

وأضاف "أن نموذج الدولة الصينية للتنمية يستحضر الماضى وينبغى أن لا يشكّل مستقبل القارة"، مشيرا بشكل خاص إلى "الممارسات التجارية غير العادلة" التى ستؤثر بشكل كبير على الوظائف المحلية.

وقال تيلرسون "إن الوجود المتزايد لروسيا فى المنطقة مقلق أيضا"، منددا ببيع موسكو أسلحة إلى "أنظمة لا تحترم العمليات الديموقراطية".

وكان وزير الخارجية الأمريكى يتحدث فى جامعة تكساس فى أوستن، ومن المقرر أن يبدأ جولة تستمر اسبوعا تشمل المكسيك والأرجنتين والبيرو وكولومبيا وجامايكا.