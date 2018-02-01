تونس تنفى وصول 50 مواطنا يشتبه فى انتمائهم لـ"داعش" للسواحل الإيطالية

تونس تنفى وصول 50 مواطنا يشتبه فى انتمائهم لـ"داعش" للسواحل الإيطاليةالخميس، 01 فبراير 2018 08:00 ص
عناصر من الشرطة التونسية
تونس أ ش أ
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نفت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، التقرير الذى أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، بشأن الكشف عن قائمة من 50 تونسيا يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" وصلوا مؤخرا إلى إيطاليا وأنهم يعتزمون العبور باتجاه دول أوروبية أخرى".
وأضافت الداخلية التونسية، فى بيان أصدرته بهذا الصدد، "أن هذا النبأ لا أساس له من الصحة وذلك حسب المعطيات المتوفرة لديها والتحريات التى قامت بها مختلف الوحدات الأمنية خلال كافة عمليات الهجرةرغير الشرعية التى تم إحباطها".
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