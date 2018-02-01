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يوم الاثنين المقبل..

توقيع بروتوكول لدورات "مهنة التجميل" بين شعبة الكوافير ووزارة التضامن

الخميس، 01 فبراير 2018 04:00 ص
توقيع بروتوكول لدورات "مهنة التجميل" بين شعبة الكوافير ووزارة التضامن كوافير حريمى صورة ارشيفية


كتب : حسام الشقويرى
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كشف محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة تجارة القاهرة، عن توقيع بروتوكول التعاون بين الشعبة ممثلة لغرفة تجارة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعى وبحضور نيفين القباج نائب الوزير وأعضاء الشعبة لتنفيذ مشروع الدورات التدريبية على مهنة تصفيف الشعر للشباب والفتيات وذلك يوم الاثنين المقبل بمقر الوزارة

وأضاف الدجوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البروتوكول يتضمن دعم الوزارة بـ50% من قيمة تكلفة برنامج التدريب لكل متدرب، والذى يقدر تكلفته بـ1500 جنيه، وسوف تتولى "الشعبة" التدريب النظرى للمتدربين لمدة شهر بأكاديمية الغرفة التجارية، والتدريب العملى لمدة شهرين آخرين بورش وزارة التضامن حيث تصل مدة الكورس الواحد لـ3 أشهر متصلين، لافتا إلى أن تخصصات التدريب تتضمن قص الشعر والشينيو والصبغة والتلوين والماكياج للحريمى، وللرجالى قص الشعر والشينيو والصبغة والعناية بالبشرة لعدد 150 شابا وفتاة لكل دورة، وبانتهاء الدورات يحصل المتدربون على شهادات معتمدة من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التضامن، ويتم توثيقها لدى وزارة الخارجية لضمان توفير فرص عمل بالداخل والخارج.


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