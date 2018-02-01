تكريم المتميزين وقيادات التعليم فى احتفالية بمركز الواسطى ببنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى

نظم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الواسطى التعليمية ببنى سويف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم احتفالية تكريم المعلمين المتميزين والقيادات التعليمية الحالية والمحالين على المعاش، وسلم محمد حسام الدين وكيل وزارة التعليم والنائبان بدوى النويشى عضو مجلس النواب بدائرة الواسطى، والهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالرحمن برعى نائب دائرة مركز ومدينة بنى سويف، المعلمين والقيادات المكرمين هدايا قيمة وشهادات تقدير لتميزهم وعطائهم فى مجال المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وشهد الاحتفالية التى اقيمت اليوم بنادى المعلمين بالواسطى، كلا من الحسينى جابر رئيس مجلس أمناء مركز الواسطى، و كمال سلومة "رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، و عماد صقر، نائب رئيس الوحدة ، وقيادات مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وادارة الواسطى التعليمية.

وأعرب "بدوى النويشىى فى حديثه اثناء الاحتفالية عن سعادته لحضوره حفل التكريم الذى أقامه مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الواسطى التعليمية، لتتويج الجهد الذى بذله المتميزون من المعلمين والقيادات التعليمية الحالية والتى باغت سن المعاش ، وذلك لما قدموه لخدمة المنظومة التعليمية.

واضاف النويشى أن الاحتفالية تؤكد حرص الدولة بجميع أجهزتها على رعاية العملية التعليمية موجها شكره وتقديره الكامل لكل أولياء أمور الطلاب المتفوقين، ودعاهم إلى مواصلة تشجيع ابنائهم، وتوفير المناخ المناسب لهم حتى يحققوا امتياتهم، وآمال وطنهم.

تكريم المتميزين وقيادات تعليم بنى سويف



النائب بدوى النويشي يتحدث اثناء الاحتفالية



تكريم المتميزين بتعليم بنى سويف