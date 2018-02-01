تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال مترو أنفاق الزمالك لإجراء توصيلات كهرباء





كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة، بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، على أعمال ترحيل وإجراء توصيلات كابلات كهرباء خاصة بأعمال مشروع مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، لمدة 6 ساعات، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية اللازمة، لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أن شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء، حصلت على تصريح لترحيل كابلات كهرباء استكمالا للأعمال التنفيذية لمشروع مترو الأنفاق فى منطقه الزمالك بشارع المعهد السويسرى، وشارع محمد مظهر، على أن تكون هناك أعمال قطع بشارع محمد مظهر مناصفا مع ترك حارة مرورية لسير السيارات.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال ستكون على مرحلتين متتاليتين دون غلق الطريق أو إجراء أيه تحويلات مرورية نهائيا، على أن تكون الأعمال ليلا فقط غدا الجمعة من الساعة 12 ليلا، وحتى 6 صباحا، وسيتم تعيين الخدمات المروريه اللازمة، لمواجهة آية أحجام مرورية مع وضع كافة المساعدات الفنية، والأقماع مع ضمان تجهيز الإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.