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تعليم بنى سويف: رحلات سياحية وتنفيذ مشروع الموهوبين رياضيا بالمدارس

الخميس، 01 فبراير 2018 06:15 م
تعليم بنى سويف: رحلات سياحية وتنفيذ مشروع الموهوبين رياضيا بالمدارس محمد حسام الدين وكيل تعليم بنى سويف


بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليمية ببنى سويف، على استعداد المديرية بمختلف إداراتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، والتى تشمل متابعة موجهى الاقسام للمدارس للاطمئنان على الانتهاء من اعداد خطة العمل التى تشمل الجداول الدراسية وغيرها، وكذلك انتهاء المدارس من إجراء أعمال الصيانة البسيطة خلال إجازة نصف العام، مع استمرار تنفيذ الصيانة الشاملة، فضلا عن ضرورة توزيع الكتب على الطلاب مع بدء الدراسة.

 

وأضاف حسام لـ" اليوم السابع": "ستشارك جميع مدارس المحافظة فى برنامج تنشيط السياحة الداخلية عن طريق تخصيص اتوبيس لنقل الطلاب والمشرفين إلى هرم ميدوم للتعرف عليه كمعلم سياحى مهم وذلك مع بداية كل أسبوع بنظام رحلة اليوم الواحد، وذلك بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة".

 

وتابع حسام قائلا: "سوف يشهد الفصل الدراس الثانى تنسيق المديرية مع الشباب والرياضة والصحة والاتحادات الرياضية، لتنفيذ مشروع اكتشاف وتنمية ورعاية الموهوبين رياضيا من طلاب وطالبات مدارس المحافظة، والذى تشرف عليه الرقابة الإدارية بشكل مباشر والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف".

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صفوت الكشاف (حرنكش )

حيتان الدروس

المشكلة فى حيتان الدروس ولاد ..مانعين أى نشاط رياضى فى المدارس لكن فكرة ممتازة 

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