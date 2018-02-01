تعرف على 5 محطات فى محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" المقرر استكمالها اليوم





كتب إيهاب المهندس

مرت قضية "احداث مجلس الوزراء"، التى تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،إعادة محاكمة أحمد دومة وآخرين فيها، بمجموعة من المحطات الهامة بداية من حكم المؤبد لـ"دومة"، و229 آخرين وحتى قبول الطعن وإعادة المحاكمة.

المحطة الأولى .. إهانة المحكمة

أثناء نظر محاكمة "دومة" أمام محكمة الموضوع الأولى، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، فى جلسة 9 ديسمبر 2014 قررت المحكمة حبسه 3 سنوات وتغريمة 10 آلاف جنية بتهمة إهانة رئيس المحكمة.

المحطة الثانية .. المؤبد

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2015 فى المحاكمة الأولى قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد للناشط السياسى، أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات .

المحطة الثالثة .. النقض تلغى الحكم الأول

فى 12 أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد"، وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

المحكمة الرابعة .. الاستئناف تحدد أولى جلسات الإعادة

فى 28 ديسمبر 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لإعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة فى القضية، وذلك أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى بمحكمة جنايات القاهرة.

المحطة الخامسة .. أولى جلسات إعادة المحاكمة

فى 3 يناير 2018 نظرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اولى جلسات إعادة المحاكمة، وطالب دفاع دومة إخلاء سبيل موكله لصدور قرار سابق من قاضى التحقيق بإخلاء سبيل المتهم وحكم النقض يعيد المتهم لما هو قبل قرار الإحالة.

جدير بالذكر أن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قررت تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ 1 فبراير للاطلاع، وكما قررت المحكمة حبس المتهم 45 يوما على ذمة القضية تبدأ من اليوم.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.