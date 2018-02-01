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تعرف على منهج الجامعات بحقوق الإنسان و مكافحة الفساد فى 11 معلومة

الخميس، 01 فبراير 2018 09:50 م
تعرف على منهج الجامعات بحقوق الإنسان و مكافحة الفساد فى 11 معلومة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلزام طلاب الجامعات بدراسة منهج مكافحة الفساد وحقوق الإنسان مرة واحدة خلال فترة دراستهم بالجامعة.

1- المنهج الجديد به الشق الأول خاص بمكافحة الفساد.

2- شق المنهج الثانى خاص بحقوق الإنسان.

3- المنهج الجديد إلكترونى بشكل كامل.

4- المنهج الجديد سيكون إلزاميا على الطلاب.

5- المنهج يدرسه الطالب مرة واحدة خلال فترة دراسته بالجامعة.

6- لن يتخرج  الطالب إلا إذا درس هذا المنهج .

7- لم يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد الرسوب أو النجاح فى هذا المنهج الجديد.

8- المنهج الجديد حاليا يخضع لمرحلة التأليف من خلال أساتذة كليات الحقوق.

9- المنهج الجديد به أجزاء تفاعلية.

10- المنهج الجديد يحتوى على نماذج تطبيقية على الموضوع الذى يتم تدريسه.

11- المنهج الجديد يخضع لقواعد التعليم العصرى.

 


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حقوق الانسان

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