تعرف على منهج الجامعات بحقوق الإنسان و مكافحة الفساد فى 11 معلومة

تعرف على منهج الجامعات بحقوق الإنسان و مكافحة الفساد فى 11 معلومةالخميس، 01 فبراير 2018 09:50 م
وائل ربيعى
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلزام طلاب الجامعات بدراسة منهج مكافحة الفساد وحقوق الإنسان مرة واحدة خلال فترة دراستهم بالجامعة.
1- المنهج الجديد به الشق الأول خاص بمكافحة الفساد.
2- شق المنهج الثانى خاص بحقوق الإنسان.
3- المنهج الجديد إلكترونى بشكل كامل.
4- المنهج الجديد سيكون إلزاميا على الطلاب.
5- المنهج يدرسه الطالب مرة واحدة خلال فترة دراسته بالجامعة.
6- لن يتخرج الطالب إلا إذا درس هذا المنهج .
7- لم يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد الرسوب أو النجاح فى هذا المنهج الجديد.
8- المنهج الجديد حاليا يخضع لمرحلة التأليف من خلال أساتذة كليات الحقوق.
9- المنهج الجديد به أجزاء تفاعلية.
10- المنهج الجديد يحتوى على نماذج تطبيقية على الموضوع الذى يتم تدريسه.
11- المنهج الجديد يخضع لقواعد التعليم العصرى.
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