تطوير منصة تستخدم الذكاء الاصطناعى فى محاكاة البشر باللغة العربية





كتبت: هبة السيد

طور مجموعة من الشباب بمصر، منصة روبوتات للرد الآلى المعروفة باسم "شات بوت" تدعم اللغة العربية لأول مرة بالشرق الأوسط، تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعى، وتعمل المنصة بشكل أكبر عبر خدمات التراسل مثل فيسبوك ماسينجر، وسكايب وتليجرام وغيرها من التطبيقات عدا "واتس اب" وفقا لما أكده محمد نبيل احد مطورى السوفت وير.

وأوضح نبيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المنصة يمكنها محاكاة البشر عبر خدمات الكول سنتر سواء عبر شركات المحمول أو المطاعم من خلال طلب "الاوردرات" وغيرها كمثال، وذلك بحسب التدريب والتطوير الذى يتم تقديمه عبر الشات فهو سوفت وير ذكى يمكنه تلقى الأوامر وتحليلها وتقديم الخدمة.

وقال إن الشركة المطورة للتطبيق تستهدف السوق الخليجى فى المقام الأول كما بدأت مناقشات مع حكومة دبى بشان تفعيل الخدمة ببعض قطاعات، لافتا أن عدد موظفى الشركة المطورة للمنصة نحو 13 موظفا وخلال شهرين سيصل الى نحو 25 موظفا. وأشار الى أن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" قدمت الدعم المالى والفنى وتوفير البرامج و الأجهزة اللازمة لتطوير الفكرة.