تضامن دمياط: توزيع 5000 وجبة دواجن على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة





دمياط - معتز الشربينى

أعلن حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط أن المديرية أشرفت على توزيع هدية إحدى الجمعيات، للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، وذلك من خلال الجمعيات الأهلية الفاعلة على مستوى المحافظة.

وأضاف عبد الغفار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فريق عمل كامل قام بالإشراف على توزيع 5000 وجبة دواجن، وتم التأكد من ضمان وصول هذه الوجبات لمستحقيها.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن جهود المديرية لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية كذراع للدولة.