تضامن دمياط: توزيع 5000 وجبة دواجن على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

تضامن دمياط: توزيع 5000 وجبة دواجن على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظةالخميس، 01 فبراير 2018 12:00 ص
جانب من توزيع الوجيات
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق
أعلن حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط أن المديرية أشرفت على توزيع هدية إحدى الجمعيات، للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، وذلك من خلال الجمعيات الأهلية الفاعلة على مستوى المحافظة.
وأضاف عبد الغفار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فريق عمل كامل قام بالإشراف على توزيع 5000 وجبة دواجن، وتم التأكد من ضمان وصول هذه الوجبات لمستحقيها.
وأضاف أن ذلك يأتى ضمن جهود المديرية لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية كذراع للدولة.
إضافة تعليق
رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها
الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة