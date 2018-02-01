video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن دمياط: توزيع 5000 وجبة دواجن على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

الخميس، 01 فبراير 2018 12:00 ص
تضامن دمياط: توزيع 5000 وجبة دواجن على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة جانب من توزيع الوجيات


دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعلن حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط أن المديرية أشرفت على توزيع هدية إحدى الجمعيات، للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، وذلك من خلال الجمعيات الأهلية الفاعلة على مستوى المحافظة.

وأضاف عبد الغفار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فريق عمل كامل قام بالإشراف على توزيع 5000 وجبة دواجن، وتم التأكد من ضمان وصول هذه الوجبات لمستحقيها.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن جهود المديرية لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية كذراع للدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تضامن دمياط: ضبط متلاعبين بصرف أموال المعاشات وإجبارههم على تسديد 75 ألف جنيه

أخبار دمياط

دمياط

التضامن الاجتماعي

الاورمان

اخبار المحافظات



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة