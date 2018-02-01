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تركيا تعلن ارتفاع عدد القتلى فى عفرين السورية لـ811 شخصاً

الخميس، 01 فبراير 2018 10:51 م
تركيا تعلن ارتفاع عدد القتلى فى عفرين السورية لـ811 شخصاً عفرين السورية


كتب- هاشم الفخرانى
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أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم ارتفاع عدد القتلى الذين تم استهدافهم فى إطار العملية العسكرية فى مدينة "عفرين" والذى يطلق عليها اسم "غصن الزيتون" بريف محافظة حلب شمالي سوريا، إلى811 شخصاً .

 

وأضافت الأركان التركية، فى بيان لها نشر اليوم، أن القوات المسلحة التركية دمرت خلال عملية جوية، 14 هدفا كانت تستخدم من قبل مقاتلى "وحدات حماية الشعب حزب العمال الكردستانى" .

 

وحث أكراد سوريا، ألمانيا على التحرك لوقف استخدام أنقرة لدبابات ألمانية الصنع ضد المدنيين فى منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد، والتى تقوم أنقرة بعملية عسكرية ضدها.

 

 


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عفرين

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