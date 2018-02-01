ترقية 20 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا‎





الغربية - أحمد زيادة

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، فى جلسته المنعقدة ،على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من، حنان السعيد الشناوى ومحمد إبراهيم الصواف وأيمن عبد الحميد النمر ومحمد حمدي أبو رية ومحمد مصطفى السيد وأحمد شوقي إبراهيم بكلية الطب ، ونبوى عبد المنعم الربيجي بكلية طب الأسنان ، ونجلاء فاروق الحلبي بكلية التربية النوعية وعبد الجواد علي النادي بكلية الآداب.

كما وافق على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من:" إيمان عادل سعد و سالي عبد المنعم النوساني بكلية الطب، ومروة محمود حمودة ورحاب جلال الشرقاوي بكلية العلوم، وميمنة محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية، وسامية إبراهيم خاتون ولوله عبد الوهاب حسن وهالة أحمد السايس بكلية التمريض، وعبد السلام أحمد عبد السلام وإنجى إبراهيم الدرويش بكلية الهندسة، ومنى صلاح الدين النموري بكلية الآداب".

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من "أحمد فوزي سليم وبسمة سمير الديب بكلية الطب، وحسام ماهر السيد وشيماء شعبان الدسوقي ودعاء أحمد بيومي بكلية طب الأسنان، ومى محمد عامر بكلية الزراعة، وشيرين محمد بسيونى بكلية التربية النوعية، وأمل عبد المنعم سلطان بكلية الصيدلة، وحسين الطيبى سليم بكلية الهندسة"، بالإضافة إلى الموافقة على منح 23 درجة دكتوراه و 146 درجة ماجستير، و 11 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.