video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ترقية 20 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا‎

الخميس، 01 فبراير 2018 06:02 م
ترقية 20 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا‎ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة


الغربية - أحمد زيادة
إضافة تعليق

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، فى جلسته المنعقدة ،على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من، حنان السعيد الشناوى ومحمد إبراهيم الصواف وأيمن عبد الحميد النمر ومحمد حمدي أبو رية ومحمد مصطفى السيد وأحمد شوقي إبراهيم بكلية الطب ، ونبوى عبد المنعم الربيجي بكلية طب الأسنان ، ونجلاء فاروق الحلبي بكلية التربية النوعية وعبد الجواد علي النادي بكلية الآداب.

كما وافق على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من:" إيمان عادل سعد و سالي عبد المنعم النوساني بكلية الطب، ومروة محمود حمودة ورحاب جلال الشرقاوي بكلية العلوم، وميمنة محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية، وسامية إبراهيم خاتون ولوله عبد الوهاب حسن وهالة أحمد السايس بكلية التمريض، وعبد السلام أحمد عبد السلام وإنجى إبراهيم الدرويش بكلية الهندسة، ومنى صلاح الدين النموري بكلية الآداب".

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من "أحمد فوزي سليم وبسمة سمير الديب بكلية الطب، وحسام ماهر السيد وشيماء شعبان الدسوقي ودعاء أحمد بيومي بكلية طب الأسنان، ومى محمد عامر بكلية الزراعة، وشيرين محمد بسيونى بكلية التربية النوعية، وأمل عبد المنعم سلطان بكلية الصيدلة، وحسين الطيبى سليم بكلية الهندسة"، بالإضافة إلى الموافقة على منح 23 درجة دكتوراه و 146 درجة ماجستير، و 11 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة طنطا لـ"طلاب الصيدلة" : كلكم أولادي وبابي مفتوح أمام الجميع

جامعه طنطا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبارالغربيه

مجلس جامعه طنطا



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة