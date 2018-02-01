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الخميس، 01 فبراير 2018 08:58 م
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ترامب: وفرنا 2 مليون فرصة عمل وطلبات التشغيل انخفضت 45%

الخميس، 01 فبراير 2018 08:02 م
ترامب: وفرنا 2 مليون فرصة عمل وطلبات التشغيل انخفضت 45% ترامب


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه استطاع تحقيق الكثير للشعب الأمريكى خلال العام الماضى، مضيفاً أنه يؤمن بأن كل أمريكى له الحق فى أن ينمو فى بيت آمن ويذهب للمدرسة ويحصل على وظيفة رائعة، وهذا لكل الأمريكيين، وليس هذا شئ بعيد المنال.

وأضاف خلال كلمته أمام أعضاء جمهوريين من مجلسى النواب والشيوخ، :"نحن لا نستسلم لأننا لو استسلمنا سنكون جالسين فى منزلنا ونقول هذا كان عام صعب، ولكن تاريخ دولتنا سيكتب ما حققناه"، مردفاً:" كان لدينا عام لا يضاهيه أى عام أخر من النجاحات المختلفة".

وأشار ترامب إلى أنه تم إصدار العديد من القوانين بعدد أكبر لم يحدث من قبل، سواء فى مجال القضاء أو المحكمة الدستورية العليا، وإصدار قانون تخفيض الضرائب، مردفاً:" نحن أمة من البنائين والمقاتلين والحالمين، ولا بد أن نسعى فى تحقيق أمريكا قوية، ولقد خلقنا 2 مليون فرصة عمل، وهذا لم يحدث من قبل".

وذكر الرئيس الأمريكى، أن سوق الأسهم فى تصاعد مستمر، وطلبات التشغيل انخفضت بنسبة 45 % وزادت المرتبات بشكل أكبر.

 


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