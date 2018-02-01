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"تحيا مصر بأطفالها": رسم جدارية بطول 10 أمتار عن "مصر فى عيون أطفالها"

الخميس، 01 فبراير 2018 02:30 م
"تحيا مصر بأطفالها": رسم جدارية بطول 10 أمتار عن "مصر فى عيون أطفالها" رسم جدارية


كتبت إيمان على
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قالت رشا الشهيد نائب مدير مركز إنسان للدراسات والاستشارات والتدريب، وأحد رعاة حملة "تحيا مصر بأطفالها"، إن الندوة اليوم تأتى برعاية مكتبة مصر الجديدة والشئون المعنوية للقوات المسلحة ، موضحة أن اليوم تبدأ أولى فعاليات الحملة وستليه سلسة من الفعاليات المختلفة.
 
وأضافت رشا الشهيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحملة استهدفت من خلال أول ندوة تعريف الأطفال بأهمية الجيش المصرى وكيف ضحى رجال الجيش بأرواحهم وما تواجه مصر من إرهاب وكيف تواجه الدولة وغرس السلوك الإيجابى من خلال ورش عمل تفاعلية.
 
وأوضحت أنه سيتم اليوم رسم جدارية بطول 10 أمتار عن مصر لترجمة "مصر فى عيون أطفالها " وستوضع على جدار مكتبة مصر الجديدة ، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيار للكلية الحربية و زيارات ميدانية مختلفة .
 
وكانت حملة "تحيا مصر بأطفالها"، نظمت صباح اليوم الخميس، ندوة لتوعية الطفل بأهمية الوطن وغرس روح الانتماء لمصر ودعم الجيش المصرى برعاية الشئون المعنوية للقوات المسلحة.
 
 
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