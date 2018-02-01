تحرير 2752 مخالفة كلبش وسحب 373 رخصة سيارة مخالفة فى حملات بالقاهرة





كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

وأسفرت الحملات المرورية عن تحرير 3659 نموذج 125 مرور، و2752 مخالفة كلبش، وحجز 10 مركبات توك توك، و39 مخالفات سير النقل، و373 سحب رخصة، و313 مخالفة دراجات بخارية، وحجز7 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.