تحرير الطالبين المختطفين بكرداسة والقبض علي عدد من المتهمين





كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أنه تم تحرير الطالبين اللذان تعرضا للاختطاف علي يد عدد من المسلحين بقرية ناهيا بكرداسة.

وأضاف المصدر أنه تم القبض علي عدد من المتهمين وجارى مطاردة باقي المتهمين الهاربين.