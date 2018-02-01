تحرير الطالبين المختطفين بكرداسة والقبض علي عدد من المتهمين

تحرير الطالبين المختطفين بكرداسة والقبض علي عدد من المتهمينالخميس، 01 فبراير 2018 12:47 ص
خطف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أنه تم تحرير الطالبين اللذان تعرضا للاختطاف علي يد عدد من المسلحين بقرية ناهيا بكرداسة.
وأضاف المصدر أنه تم القبض علي عدد من المتهمين وجارى مطاردة باقي المتهمين الهاربين.
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