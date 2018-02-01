تجهيز 7 آلاف مكتبة مدرسية كغرف إعاشة لقوات تأمين الانتخابات





كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم إعداد قائمة بأسماء 5 آلاف شخص عاملين بالمديرية، للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس القادم، كما تم إعداد قائمة أخرى بأسماء مديرى المدارس.

وأضاف مدير تعليم القاهرة فى تصريحات له، أنه تم تجهيز 4 آلاف مكتبة حتى الأن لاستخدامها لغرف إعاشة بالمدارس لقوات تأمين المقار الإنتخابية، وجارى تجهيز3 آلاف مكتبه أخرى لنفس الغرض.

وأوضح عطية انه يتم تجهيز أماكن الإعاشة وتزويدها بالأسرة والمراتب ومبردات المياه، بالإضافة إلى التأكد من عمل لمبات الإنارة وتوفير مولد كهربائى بكل مدرسة للعمل فى الطوارئ.