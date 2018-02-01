video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تجهيز 7 آلاف مكتبة مدرسية كغرف إعاشة لقوات تأمين الانتخابات

الخميس، 01 فبراير 2018 12:00 ص
تجهيز 7 آلاف مكتبة مدرسية كغرف إعاشة لقوات تأمين الانتخابات مديرية التربية والتعليم - أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم إعداد قائمة بأسماء 5  آلاف شخص عاملين بالمديرية، للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس القادم، كما تم إعداد قائمة أخرى بأسماء مديرى المدارس.
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة فى تصريحات له، أنه تم تجهيز 4 آلاف مكتبة حتى الأن لاستخدامها لغرف إعاشة بالمدارس لقوات تأمين المقار الإنتخابية، وجارى تجهيز3 آلاف مكتبه أخرى لنفس الغرض.
 
وأوضح عطية انه يتم تجهيز أماكن الإعاشة وتزويدها بالأسرة والمراتب ومبردات المياه، بالإضافة إلى التأكد من عمل لمبات الإنارة وتوفير مولد كهربائى بكل مدرسة للعمل فى الطوارئ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن الحكم الشرعى للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

القاهرة

تعليم القاهرة

الرئاسة



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة