تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء

سجن أرشيفية
كتب محمود نصر
إضافة تعليق
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والانضمام لجماعة إرهابية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 79 لسنة 2017 المعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء الثانية".
ويواجه المتهمين تهم تتعلق باعتناق أفكار تكفيرية، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، والتواصل مع تنظيمات إرهابية للتخطيط ضد الدولة.
إضافة تعليق
كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة