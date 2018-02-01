video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء

الخميس، 01 فبراير 2018 10:08 م
تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء سجن أرشيفية


كتب محمود نصر
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والانضمام لجماعة إرهابية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 79 لسنة 2017 المعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء الثانية".

ويواجه المتهمين تهم تتعلق باعتناق أفكار تكفيرية، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، والتواصل مع تنظيمات إرهابية للتخطيط ضد الدولة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات قضية محاولة اغتيال السيسى تكشف: الهيكل التنظيمى لـ«ولاية سيناء».. التنظيم يضم 11 «خلية نوعية» و310 متهمين وكل منطقة تضم 6 مجموعات

ولاية سيناء

الحوادث

تنظيمات ارهابية

متهمين

امن الدولة



لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة