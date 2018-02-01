تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء





كتب محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والانضمام لجماعة إرهابية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 79 لسنة 2017 المعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء الثانية".

ويواجه المتهمين تهم تتعلق باعتناق أفكار تكفيرية، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، والتواصل مع تنظيمات إرهابية للتخطيط ضد الدولة.