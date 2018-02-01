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تجديد حبس مسئولين بتعليم المعادى بتهمة الرشوة

الخميس، 01 فبراير 2018 09:17 م
تجديد حبس مسئولين بتعليم المعادى بتهمة الرشوة قاضى المعارضات جدد حبس المتهمين


كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار إيهاب عبد الفتاح، حبس مدير التعليم الابتدائى، وأخصائى تطوير تكنولوجى، وصاحب شركة، أسبوعا على ذمة التحقيقات، لعرضهما رشوة بواسطة الأول والثانى، على مديرة الإدارة التعليمية بالمعادى، مقابل موافقتها على اعتماد طلبات نقل 3 طلاب لمدار اللغات، مقابل 8 آلاف جنيه رشوة.

 

كان المتهم "م.ع"، أخصائى تطوير تكنولوجى بالإدارة بمدرسة المعادى، عرض رشوة على أمانى محمد خيرى مدير عام إدارة المعادى التعليمية، 8 آلاف جنيه نظير الموافقة على طلبات نقل 3 طلاب لمدارس اللغات، بالمخالفة للقانون، وذلك بعد تكليفه من كل من "ح.م"، مدير التعليم الابتدائى، و "م.م.ح.ح"، صاحب شركة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23097 لسنة 2017 م المعادى.

 

وكانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية ‏القبض على "م.م.ح.ح"، صاحب شركة، و"ح.م"، مدير التعليم الابتدائي، و"م.ع"، أخصائى تطوير تكنولوجى بالإدارة، لعرض المتهم الأول رشوة مالية بوساطة الثانى والثالث، على مديرة إدارة المعادى التعليمية، مقابل اعتمادها 3 طلبات لتحويل 3 طلاب لمدار اللغات بمخالفة القانون.

 


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