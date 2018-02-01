براءة 7 متهمين فى قضية اقتحام فيلا مجدى حتاتة

مجدى حتاتة
كتب سليم على
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برأت محكمة جنح مستأنف إمبابة، 7 متهمين، بينهم هارب، من تهمة اقتحام فيلا مجدى حتاتة.
وقال محمد سعيد أبو وافى، وجابر عبد المجيد دفاع المتهمين خلال مرافعتهما، إن هناك كيدية فى الاتهام وبطلان إجراءات ضبط المتهمين، وبطلان التحريات لعدم وجود شهود على الواقعة.
جاء فى التحقيقات أن 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الفيلات بطريق القاهرة الإسكندرية بالإكراه، وتبين أن المتهمين دخلوا فيلا الفريق مجدى حتاتة، بقرية سمرقند.
وأضافت التحقيقات أنه فور دخولهم الفيلا شاهدوا صورة صاحبها برفقة شخصيات هامة من بينها الرئيس الأسبق، عادوا أدراجهم دون محاولة سرقة أى من محتويات الفيلا.
ووجهت النيابة المتهمين تهمة دخول عقار مملوك للغير دون إذن، وحيازتهم أسلحة بيضاء.
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عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الله
من امن العقاب اءسواء الاءدب
فعلا من امن العقاب اءسواء الادب.وهؤلاء اللصوص استشفو من الصور التى فى مدخل الفيلا مسنود ويقدر يجيبهم.فلم ياءمنو العقاب فلم يسيءو الادب ويتجراؤو على سرقة الفيلا.تفكير لصوص حثالة ومنحطين فعلا.