بالأسماء.. 190 فائزًا فى مسابقة "الأوقاف" التشجيعية للقرآن الكريم





كتب - لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أسماء الفائزين في مسابقة "الأوقاف المحلية التشجيعية للقرآن الكريم" للعام 2018، وينشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين وجوائز كل منهم:

أولاً: الفائزون في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً