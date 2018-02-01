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بالأسماء.. 190 فائزًا فى مسابقة "الأوقاف" التشجيعية للقرآن الكريم

الخميس، 01 فبراير 2018 10:46 م
بالأسماء.. 190 فائزًا فى مسابقة "الأوقاف" التشجيعية للقرآن الكريم وزارة الأوقاف - أرشيفية


كتب - لؤى على
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أسماء الفائزين في مسابقة "الأوقاف المحلية التشجيعية للقرآن الكريم" للعام 2018، وينشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين وجوائز كل منهم:
 

أولاً: الفائزون في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً

م المديرية الاسم المبلغ
1. شمال سيناء محمد عثمان يوسف محمد  2000 جنيه
2. الشرقية عبدالله عمار محمد السيد السيد 2000جنيه
3. بني سويف مروة حسام سيد مرزوق 2000جنيه
4. البحيرة محمد سلامة محمد عبد الزين  العشرى 2000جنيه
5. أسوان عبد الله منصور شاكر احمد 2000جنيه
6. البحيرة ملك إبراهيم ناجى ناصف  عبد الله الجندى 2000جنيه
7. الدقهلية أحمد أبوالمعاطي الشبراوي ابو المعاطى 2000جنيه
8. الدقهلية سارة أيمن أحمد موسى حجازى 2000جنيه
9. السويس محمد جعفر محمود محمد 1000 جنيه
10. الإسماعيلية عبد الله السيد جمعه احمد على 1000 جنيه
11. كفر الشيخ دنيا سعد شحاته ابراهيم سعد 1000 جنيه
12. أسوان محمود على محمود حسن 1000 جنيه
13. مرسى مطروح يحيي عبدالرؤوف طاهر حسين 1000 جنيه
14. الشرقية أحمد محمد عبدالله عبدالمقصود 1000 جنيه
15. الإسماعيلية فاطمه ابو مدين احمد محمد احمد 1000 جنيه
16. الإسماعيلية حبيبه السيد جمعه احمد على 1000 جنيه
17. أسيوط آمنة مصطفى زيد حسين 1000 جنيه
18. الغربية محمد مصطفى عبد المقصود  عواض 1000 جنيه
19. الدقهلية نورا أحمد البسيونى إبراهيم 1000 جنيه
20. الفيوم مصطفى أحمد جابر محمود 1000 جنيه
21. كفر الشيخ محمد سلامة مبارك علي سليمان 1000 جنيه
22. أسوان هند حسن امين محمد 1000 جنيه
23. البحيرة نورا وجيه سعفان محمد الطحان 1000 جنيه
24. البحيرة مصطفى رحيم نصيرى عبد الصادق 1000 جنيه
25. البحيرة صباح جمال عبد الحميد أبو رية 1000 جنيه
26. شمال سيناء فاطمه محمد عبد الستار محمد 1000 جنيه
27. الشرقية أحمد محمود مصطفى عبدالسلام البوهى 1000 جنيه
28. المنوفية فاطمة صبري عبد البر زهران 1000 جنيه
29. سوهاج عزام عماد دياب عبد الراضى 1000 جنيه
30. سوهاج ياسمين محمد محمد سلمان 1000 جنيه
31. الإسماعيلية احمد سليمان إبراهيم إسماعيل 1000 جنيه
32. أسيوط ماهر مصطفى عبد الرحمن عبد الحافظ 1000 جنيه
33. الفيوم أنس أشرف على عبد الحليم على 1000 جنيه
34. الدقهلية أسماء يونس إبراهيم الباز 1000 جنيه
35. الغربية هاجر ماهر عبد القادر أرز 1000 جنيه
36. الغربية أنس عبد الستار محمود قنابر 1000 جنيه
37. المنيا معاذ رضا حسين عبد الوهاب 700 جنيه
38. كفر الشيخ محمد السيد علي علي براغيث 700 جنيه
39. قنا خالد بخيت سعدالله سلام 700 جنيه
40. بني سويف طارق أبو عبا عويس طنطاوى محمد 700 جنيه
41. الشرقية أسماء ممدوح فوزى خليل على قورة 700 جنيه
42. الإسماعيلية احمد عبدالهادى على محمد 700 جنيه
43. الفيوم أحمد محمد رمضان محمد على 700 جنيه
44. القاهرة آلاء أسامة محمد سعيد طلبه 700 جنيه
45. القليوبية ياسر السيد محمد السيد 700 جنيه
46. القليوبية ضحى احمد عبد الجيد حواش 700 جنيه
47. المنيا محمد ناجح مبروك عبد الوهاب قناوى 700 جنيه
48. كفر الشيخ أميرة هاشم السيد محمد بدر 700 جنيه
49. الأقصر عبدالرحمن شعبان فارس حراجى 700 جنيه
50. سوهاج رامى حيمد عبداللاه  محمد 700 جنيه
51. أسيوط داليا حسين موسى صابر 700 جنيه
52. دمياط حلمي رضا عوض على 700 جنيه
53. الدقهلية زياد محمد مصطفى أنور 700 جنيه
54. سوهاج عمر السيد حسين السيد 700 جنيه
55. أسيوط عبد الله مصطفى زايد حسين 700 جنيه
56. البحر الأحمر عمر محمد حامد محسن 700 جنيه
57. المنيا إبراهيم صلاح إبراهيم مهدي 700 جنيه
58. بورسعيد الخضري محمد الخضري حسن 700 جنيه
59. دمياط الدرداء محمد مصباح حجاج 700 جنيه
60. الجيزة مصطفى عبد الغنى محمود عبد الغنى 500 جنيه
61. الجيزة محمد محمد حزين حسين اسماعيل 500 جنيه
62. المنيا محمد أحمد عبد العظيم عبد الهادي 500 جنيه
63. سوهاج محمد ياسر محمد عبداللاه 500 جنيه
64. الجيزة صابر عبد الفتاح مراد محمد 500 جنيه
65. القليوبية الاء عبد الغفار محمد سعد الدين 500 جنيه
66. المنيا أحمد ربيع سنوسي إبراهيم 500 جنيه
67. السويس البدري عاطف البدري ابراهيم 500 جنيه
68. المنوفية محمد مصطفى كامل مسعود 500 جنيه
69. الفيوم ضياء باسم سيد احمد 500 جنيه
70. بني سويف شاهيناز محمد فالح عبد الحميد 500 جنيه
71. الشرقية سعيد علاء حسين عبدالرحمن 500 جنيه
72. الجيزة ابراهيم محمد حزين حسين اسماعيل 500 جنيه
73. بني سويف بلال أشرف محمد عبدالعظيم على 500 جنيه
74. مرسى مطروح مصطفى رضا محمد 500 جنيه
75. أسيوط دعاء على فرغلي صالح 500 جنيه
76. الغربية مريم مرسي سالم الجبالي 500 جنيه

 

ثانيًا : الفائزون في مسابقة حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم 

م المديرية الاسم المبلغ
1. البحيرة عبد الرحمن كمال عبد الموجود الجزار 1000 جنيه
2. القاهرة محمد صيام رمضان عبد اللطيف 1000 جنيه
3. الجيزة مشيرة كامل عبد المنعم احمد احمد 1000 جنيه
4. أسوان احمد عبد النبي عبد الكريم 1000 جنيه
5. مرسى مطروح عمران محمود هاشم حسين 1000 جنيه
6. مرسى مطروح بلال عبد الرؤوف طاهر حسين 1000 جنيه
7. البحيرة الجيوشى رضا الجيوشى برهام 1000 جنيه
8. سوهاج عبدالرحمن عشرى محمود عبد العال 1000 جنيه
9. الدقهلية أسامة أشرف عبدالهادي محمد 1000 جنيه
10. الدقهلية محمود أشرف عبدالهادي محمد 1000 جنيه
11. المنيا رحمة ناجح مبروك عبد الوهاب 600 جنيه
12. المنيا أسماء مساعد رياض أمين علي منصور 600 جنيه
13. كفر الشيخ عادل السعيد عادل عبدالحميد 600 جنيه
14. البحيرة أية احمد على إبراهيم 600 جنيه
15. الشرقية محمد هانى محمد عبدالحميد 600 جنيه
16. الدقهلية منة محمد رمضان 600 جنيه
17. الدقهلية أسماء رضا عبدالحليم احمد 600 جنيه
18. الجيزة صابرين ابو الفتوح كمال امين 600 جنيه
19. الجيزة ايمان عبد الله على اسماعيل 600 جنيه
20. المنيا عمرو صلاح أحمد محمد 600 جنيه
21. كفر الشيخ طارق عبدالرحمن شفيق عنان 600 جنيه
22. البحيرة رحمه بدر محمد عيد 600 جنيه
23. الفيوم هاجر محمد ابراهيم  احمد 600 جنيه
24. الفيوم ابتسام عادل أحمد عبد العظيم 600 جنيه
25. الفيوم أسماء سيد عبد السلام 600 جنيه
26. قنا محمد حجازي عيد  أبو الوفا 600 جنيه
27. كفر الشيخ ألاء اسامة مختار فرحات السماحى 600 جنيه
28. الشرقية نورالدين حسام عبدالفتاح حسن 600 جنيه
29. سوهاج  محمود رجب محمد محمد 600 جنيه
30. الفيوم كريمة شعبان محمود شعبان 600 جنيه
31. الغربية أحمد بهاء الدين صبره 600 جنيه
32. الغربية منى عماد محمد عبد الله الغول 600 جنيه
33. أسيوط محمد يحيى عبد الغني الحسيني 400 جنيه
34. القاهرة يوسف مصبح جمعه عطيه 400 جنيه
35. الشرقية أحمد خليل فتحى خليل 400 جنيه
36. سوهاج احمدياسراحمد عبدالغنى 400 جنيه
37. دمياط محمد محمد عبده يوسف 400 جنيه
38. الغربية هاجر فتحي حلمي العيسوى 400 جنيه
39. بورسعيد منة الله السيد محمد أحمد العنوس 400 جنيه
40. الغربية آية السيد فتحي أبو هاشم 400 جنيه
41. الجيزة اسماء شحاتة عبد الحافظ حسانين 400 جنيه
42. القليوبية إلهام طارق عبدالمقصود يوسف 400 جنيه
43. قنا قمر عبدالرحيم عبدالسلام السيد 400 جنيه
44. المنوفية أحمد سمير متولى الجزار 400 جنيه
45. أسيوط محمد صلاح تهامي صالح 400 جنيه

ثالثًا : الفائزون في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم

م المديرية الاسم المبلغ
1. الدقهلية محمد شعبان عبدالمحسن زغلول 750 جنيه
2. المنيا أزهار عبد الهادي قرني محمد 750 جنيه
3. كفر الشيخ حبيبة هاني ماهر أحمد محمد بدر 750 جنيه
4. بني سويف خلود خلف سعد خلف مخلوف 750 جنيه
5. السويس أحمد محمد ماهر عبد المجيد 750 جنيه
6. مرسى مطروح ادهم محمد يونس محمد 750 جنيه
7. البحيرة محمد إبراهيم إسماعيل ابراهيم 750 جنيه
8. سوهاج محمودخلف فهيم محمود 750 جنيه
9. الدقهلية أكمل عبدالله السيد محمد ابو السعود 750 جنيه
10. الجيزة ابراهيم شعبان محمد عبد العزيز 750 جنيه
11. الجيزة جنة الله خالد كمال سليمان 750 جنيه
12. أسوان اسراء ز كريا محمد طاهر عبد العاطي 750 جنيه
13. القليوبية صالح محمد موسي تهامي شرارة 750 جنيه
14. الشرقية عائشة ضياء نظمى عبدالعظيم 750 جنيه
15. الغربية محمد طلعت عطية 750 جنيه
16. بني سويف زياد خلف سعد خلف مخلوف 500 جنيه
17. المنيا رغدة ناجح مبروك عبد الوهاب 500 جنيه
18. كفر الشيخ ندا ابراهيم متولي ابراهيم زايد 500 جنيه
19. البحيرة على محمد عبد الله العطار 500 جنيه
20. البحيرة سارة عبد الحميد عبد الحميد  ابو رية 500 جنيه
21. الشرقية أحمد هيثم عبدالسلام سليمان 500 جنيه
22. دمياط أحمد محمد الدسوقي ابراهيم 500 جنيه
23. القاهرة عز الدين أيمن  سعيد السيد حسانين 350 جنيه
24. الاسماعيلية سفيان لملوم ملاح محمد متولى 350 جنيه
25. المنيا محمد إبراهيم نادي علي 350 جنيه
26. كفر الشيخ أحمد ثروت مجاهد محمد 350 جنيه
27. الشرقية نجاة سامح سيدأحمدعبدالراضى 350 جنيه
28. الغربية رحمه محمد عبد الفتاح  ابو قتلة 350 جنيه
29. القليوبية فتحي هاني فتحي تهامي يوسف 350 جنيه
30. بني سويف ملك عادل حسن متولي حسن عامر 350 جنيه
31. الأقصر محمد عبدالنبى فراج عبدالعاطى 350 جنيه
32. المنوفية محمد ناصر عبد اللطيف زقود 350 جنيه
33. سوهاج ابوبكرالسيد حسين السيد 350 جنيه
34. بورسعيد سارة هاني عبد اللطيف عبد الله 350 جنيه
35. أسيوط رناد عصام تهامي صالح 350 جنيه
36. الفيوم أحمد على عبد الله عيسى 350 جنيه
37. الغربية مي نصر محمد السيد 350 جنيه

رابعًا: الفائزون في مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم

م المديرية الاسم المبلغ
1. البحيرة هاجر عادل فوزي عبد الجليل 500 جنيه
2. البحيرة شهد شريف محمد عبد المنعم 500 جنيه
3. دمياط أسماء الشافعي أيوب سلال 500 جنيه
4. البحر الأحمر عبد الله إبراهيم محمود عبد الله 500 جنيه
5. الدقهلية سما محمد متولي محمد 500 جنيه
6. الدقهلية محمود محمد عيد عطوة على 500 جنيه
7. المنوفية محمد أحمد البحيرى 500 جنيه
8. البحر الأحمر آية محمد عبادي أحمد 500 جنيه
9. القليوبية ملك مجدي أحمد محمد عبدربه 500 جنيه
10. المنيا أحمد صلاح أحمد عبد الله 500 جنيه
11. الشرقية سما ناجى محمد عبده 500 جنيه
12. سوهاج محمودحمادة نورالدين  ابو الحسن 500 جنيه
13. الاسماعيلية سنيه حسينى زكى محمد عفيفى 500 جنيه
14. المنيا أحمد محمد فتحي عباس 300 جنيه
15. الأقصر عبدالله شعبان فارس حراجى 300 جنيه
16. الجيزة دعاء وائل محمد على 300 جنيه
17. كفر الشيخ حنين غنيم عبده عباس غنيم 300 جنيه
18. بنى سويف علياء ربيع محمد سليمان 300 جنيه
19. الشرقية حماده أحمد محمد حسن 300 جنيه
20. الفيوم سارة عبد الرحمن عبد الحميد غانم 300 جنيه
21. الفيوم سندس عطية عبد الجيد 300 جنيه
22. الغربية بسملة مسعود محمد ربيع 300 جنيه
23. الجيزة احمد توفيق محمد رمضان 250 جنيه
24. البحيرة محمد اشرف محمد محمد 250 جنيه
25. القاهرة مصطفى عيد سعيد ابو بكر 250 جنيه
26. المنيا حمدي رضا حمدي محمد 250 جنيه
27. بنى سويف أحمد رزق رجب عبدالموجود 250 جنيه
28. الشرقية ميرنا وليد محمود الهادى 250 جنيه
29. بورسعيد سلمي طاهر محمد سيد 250 جنيه
30. أسيوط حسن على طلعت محمود عبد السلام 250 جنيه
31. الغربية السيد محمد السيد المسيري 250 جنيه
32. الغربية حبيبة السيد أحمد المتولي 250 جنيه

 


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