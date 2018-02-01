بالأسماء.. 190 فائزًا فى مسابقة "الأوقاف" التشجيعية للقرآن الكريم

بالأسماء.. 190 فائزًا فى مسابقة "الأوقاف" التشجيعية للقرآن الكريمالخميس، 01 فبراير 2018 10:46 م
وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب - لؤى على
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أسماء الفائزين في مسابقة "الأوقاف المحلية التشجيعية للقرآن الكريم" للعام 2018، وينشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين وجوائز كل منهم:
أولاً: الفائزون في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً
|م
|المديرية
|الاسم
|المبلغ
|1.
|شمال سيناء
|محمد عثمان يوسف محمد
|2000 جنيه
|2.
|الشرقية
|عبدالله عمار محمد السيد السيد
|2000جنيه
|3.
|بني سويف
|مروة حسام سيد مرزوق
|2000جنيه
|4.
|البحيرة
|محمد سلامة محمد عبد الزين العشرى
|2000جنيه
|5.
|أسوان
|عبد الله منصور شاكر احمد
|2000جنيه
|6.
|البحيرة
|ملك إبراهيم ناجى ناصف عبد الله الجندى
|2000جنيه
|7.
|الدقهلية
|أحمد أبوالمعاطي الشبراوي ابو المعاطى
|2000جنيه
|8.
|الدقهلية
|سارة أيمن أحمد موسى حجازى
|2000جنيه
|9.
|السويس
|محمد جعفر محمود محمد
|1000 جنيه
|10.
|الإسماعيلية
|عبد الله السيد جمعه احمد على
|1000 جنيه
|11.
|كفر الشيخ
|دنيا سعد شحاته ابراهيم سعد
|1000 جنيه
|12.
|أسوان
|محمود على محمود حسن
|1000 جنيه
|13.
|مرسى مطروح
|يحيي عبدالرؤوف طاهر حسين
|1000 جنيه
|14.
|الشرقية
|أحمد محمد عبدالله عبدالمقصود
|1000 جنيه
|15.
|الإسماعيلية
|فاطمه ابو مدين احمد محمد احمد
|1000 جنيه
|16.
|الإسماعيلية
|حبيبه السيد جمعه احمد على
|1000 جنيه
|17.
|أسيوط
|آمنة مصطفى زيد حسين
|1000 جنيه
|18.
|الغربية
|محمد مصطفى عبد المقصود عواض
|1000 جنيه
|19.
|الدقهلية
|نورا أحمد البسيونى إبراهيم
|1000 جنيه
|20.
|الفيوم
|مصطفى أحمد جابر محمود
|1000 جنيه
|21.
|كفر الشيخ
|محمد سلامة مبارك علي سليمان
|1000 جنيه
|22.
|أسوان
|هند حسن امين محمد
|1000 جنيه
|23.
|البحيرة
|نورا وجيه سعفان محمد الطحان
|1000 جنيه
|24.
|البحيرة
|مصطفى رحيم نصيرى عبد الصادق
|1000 جنيه
|25.
|البحيرة
|صباح جمال عبد الحميد أبو رية
|1000 جنيه
|26.
|شمال سيناء
|فاطمه محمد عبد الستار محمد
|1000 جنيه
|27.
|الشرقية
|أحمد محمود مصطفى عبدالسلام البوهى
|1000 جنيه
|28.
|المنوفية
|فاطمة صبري عبد البر زهران
|1000 جنيه
|29.
|سوهاج
|عزام عماد دياب عبد الراضى
|1000 جنيه
|30.
|سوهاج
|ياسمين محمد محمد سلمان
|1000 جنيه
|31.
|الإسماعيلية
|احمد سليمان إبراهيم إسماعيل
|1000 جنيه
|32.
|أسيوط
|ماهر مصطفى عبد الرحمن عبد الحافظ
|1000 جنيه
|33.
|الفيوم
|أنس أشرف على عبد الحليم على
|1000 جنيه
|34.
|الدقهلية
|أسماء يونس إبراهيم الباز
|1000 جنيه
|35.
|الغربية
|هاجر ماهر عبد القادر أرز
|1000 جنيه
|36.
|الغربية
|أنس عبد الستار محمود قنابر
|1000 جنيه
|37.
|المنيا
|معاذ رضا حسين عبد الوهاب
|700 جنيه
|38.
|كفر الشيخ
|محمد السيد علي علي براغيث
|700 جنيه
|39.
|قنا
|خالد بخيت سعدالله سلام
|700 جنيه
|40.
|بني سويف
|طارق أبو عبا عويس طنطاوى محمد
|700 جنيه
|41.
|الشرقية
|أسماء ممدوح فوزى خليل على قورة
|700 جنيه
|42.
|الإسماعيلية
|احمد عبدالهادى على محمد
|700 جنيه
|43.
|الفيوم
|أحمد محمد رمضان محمد على
|700 جنيه
|44.
|القاهرة
|آلاء أسامة محمد سعيد طلبه
|700 جنيه
|45.
|القليوبية
|ياسر السيد محمد السيد
|700 جنيه
|46.
|القليوبية
|ضحى احمد عبد الجيد حواش
|700 جنيه
|47.
|المنيا
|محمد ناجح مبروك عبد الوهاب قناوى
|700 جنيه
|48.
|كفر الشيخ
|أميرة هاشم السيد محمد بدر
|700 جنيه
|49.
|الأقصر
|عبدالرحمن شعبان فارس حراجى
|700 جنيه
|50.
|سوهاج
|رامى حيمد عبداللاه محمد
|700 جنيه
|51.
|أسيوط
|داليا حسين موسى صابر
|700 جنيه
|52.
|دمياط
|حلمي رضا عوض على
|700 جنيه
|53.
|الدقهلية
|زياد محمد مصطفى أنور
|700 جنيه
|54.
|سوهاج
|عمر السيد حسين السيد
|700 جنيه
|55.
|أسيوط
|عبد الله مصطفى زايد حسين
|700 جنيه
|56.
|البحر الأحمر
|عمر محمد حامد محسن
|700 جنيه
|57.
|المنيا
|إبراهيم صلاح إبراهيم مهدي
|700 جنيه
|58.
|بورسعيد
|الخضري محمد الخضري حسن
|700 جنيه
|59.
|دمياط
|الدرداء محمد مصباح حجاج
|700 جنيه
|60.
|الجيزة
|مصطفى عبد الغنى محمود عبد الغنى
|500 جنيه
|61.
|الجيزة
|محمد محمد حزين حسين اسماعيل
|500 جنيه
|62.
|المنيا
|محمد أحمد عبد العظيم عبد الهادي
|500 جنيه
|63.
|سوهاج
|محمد ياسر محمد عبداللاه
|500 جنيه
|64.
|الجيزة
|صابر عبد الفتاح مراد محمد
|500 جنيه
|65.
|القليوبية
|الاء عبد الغفار محمد سعد الدين
|500 جنيه
|66.
|المنيا
|أحمد ربيع سنوسي إبراهيم
|500 جنيه
|67.
|السويس
|البدري عاطف البدري ابراهيم
|500 جنيه
|68.
|المنوفية
|محمد مصطفى كامل مسعود
|500 جنيه
|69.
|الفيوم
|ضياء باسم سيد احمد
|500 جنيه
|70.
|بني سويف
|شاهيناز محمد فالح عبد الحميد
|500 جنيه
|71.
|الشرقية
|سعيد علاء حسين عبدالرحمن
|500 جنيه
|72.
|الجيزة
|ابراهيم محمد حزين حسين اسماعيل
|500 جنيه
|73.
|بني سويف
|بلال أشرف محمد عبدالعظيم على
|500 جنيه
|74.
|مرسى مطروح
|مصطفى رضا محمد
|500 جنيه
|75.
|أسيوط
|دعاء على فرغلي صالح
|500 جنيه
|76.
|الغربية
|مريم مرسي سالم الجبالي
|500 جنيه
ثانيًا : الفائزون في مسابقة حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم
|م
|المديرية
|الاسم
|المبلغ
|1.
|البحيرة
|عبد الرحمن كمال عبد الموجود الجزار
|1000 جنيه
|2.
|القاهرة
|محمد صيام رمضان عبد اللطيف
|1000 جنيه
|3.
|الجيزة
|مشيرة كامل عبد المنعم احمد احمد
|1000 جنيه
|4.
|أسوان
|احمد عبد النبي عبد الكريم
|1000 جنيه
|5.
|مرسى مطروح
|عمران محمود هاشم حسين
|1000 جنيه
|6.
|مرسى مطروح
|بلال عبد الرؤوف طاهر حسين
|1000 جنيه
|7.
|البحيرة
|الجيوشى رضا الجيوشى برهام
|1000 جنيه
|8.
|سوهاج
|عبدالرحمن عشرى محمود عبد العال
|1000 جنيه
|9.
|الدقهلية
|أسامة أشرف عبدالهادي محمد
|1000 جنيه
|10.
|الدقهلية
|محمود أشرف عبدالهادي محمد
|1000 جنيه
|11.
|المنيا
|رحمة ناجح مبروك عبد الوهاب
|600 جنيه
|12.
|المنيا
|أسماء مساعد رياض أمين علي منصور
|600 جنيه
|13.
|كفر الشيخ
|عادل السعيد عادل عبدالحميد
|600 جنيه
|14.
|البحيرة
|أية احمد على إبراهيم
|600 جنيه
|15.
|الشرقية
|محمد هانى محمد عبدالحميد
|600 جنيه
|16.
|الدقهلية
|منة محمد رمضان
|600 جنيه
|17.
|الدقهلية
|أسماء رضا عبدالحليم احمد
|600 جنيه
|18.
|الجيزة
|صابرين ابو الفتوح كمال امين
|600 جنيه
|19.
|الجيزة
|ايمان عبد الله على اسماعيل
|600 جنيه
|20.
|المنيا
|عمرو صلاح أحمد محمد
|600 جنيه
|21.
|كفر الشيخ
|طارق عبدالرحمن شفيق عنان
|600 جنيه
|22.
|البحيرة
|رحمه بدر محمد عيد
|600 جنيه
|23.
|الفيوم
|هاجر محمد ابراهيم احمد
|600 جنيه
|24.
|الفيوم
|ابتسام عادل أحمد عبد العظيم
|600 جنيه
|25.
|الفيوم
|أسماء سيد عبد السلام
|600 جنيه
|26.
|قنا
|محمد حجازي عيد أبو الوفا
|600 جنيه
|27.
|كفر الشيخ
|ألاء اسامة مختار فرحات السماحى
|600 جنيه
|28.
|الشرقية
|نورالدين حسام عبدالفتاح حسن
|600 جنيه
|29.
|سوهاج
|محمود رجب محمد محمد
|600 جنيه
|30.
|الفيوم
|كريمة شعبان محمود شعبان
|600 جنيه
|31.
|الغربية
|أحمد بهاء الدين صبره
|600 جنيه
|32.
|الغربية
|منى عماد محمد عبد الله الغول
|600 جنيه
|33.
|أسيوط
|محمد يحيى عبد الغني الحسيني
|400 جنيه
|34.
|القاهرة
|يوسف مصبح جمعه عطيه
|400 جنيه
|35.
|الشرقية
|أحمد خليل فتحى خليل
|400 جنيه
|36.
|سوهاج
|احمدياسراحمد عبدالغنى
|400 جنيه
|37.
|دمياط
|محمد محمد عبده يوسف
|400 جنيه
|38.
|الغربية
|هاجر فتحي حلمي العيسوى
|400 جنيه
|39.
|بورسعيد
|منة الله السيد محمد أحمد العنوس
|400 جنيه
|40.
|الغربية
|آية السيد فتحي أبو هاشم
|400 جنيه
|41.
|الجيزة
|اسماء شحاتة عبد الحافظ حسانين
|400 جنيه
|42.
|القليوبية
|إلهام طارق عبدالمقصود يوسف
|400 جنيه
|43.
|قنا
|قمر عبدالرحيم عبدالسلام السيد
|400 جنيه
|44.
|المنوفية
|أحمد سمير متولى الجزار
|400 جنيه
|45.
|أسيوط
|محمد صلاح تهامي صالح
|400 جنيه
ثالثًا : الفائزون في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم
|م
|المديرية
|الاسم
|المبلغ
|1.
|الدقهلية
|محمد شعبان عبدالمحسن زغلول
|750 جنيه
|2.
|المنيا
|أزهار عبد الهادي قرني محمد
|750 جنيه
|3.
|كفر الشيخ
|حبيبة هاني ماهر أحمد محمد بدر
|750 جنيه
|4.
|بني سويف
|خلود خلف سعد خلف مخلوف
|750 جنيه
|5.
|السويس
|أحمد محمد ماهر عبد المجيد
|750 جنيه
|6.
|مرسى مطروح
|ادهم محمد يونس محمد
|750 جنيه
|7.
|البحيرة
|محمد إبراهيم إسماعيل ابراهيم
|750 جنيه
|8.
|سوهاج
|محمودخلف فهيم محمود
|750 جنيه
|9.
|الدقهلية
|أكمل عبدالله السيد محمد ابو السعود
|750 جنيه
|10.
|الجيزة
|ابراهيم شعبان محمد عبد العزيز
|750 جنيه
|11.
|الجيزة
|جنة الله خالد كمال سليمان
|750 جنيه
|12.
|أسوان
|اسراء ز كريا محمد طاهر عبد العاطي
|750 جنيه
|13.
|القليوبية
|صالح محمد موسي تهامي شرارة
|750 جنيه
|14.
|الشرقية
|عائشة ضياء نظمى عبدالعظيم
|750 جنيه
|15.
|الغربية
|محمد طلعت عطية
|750 جنيه
|16.
|بني سويف
|زياد خلف سعد خلف مخلوف
|500 جنيه
|17.
|المنيا
|رغدة ناجح مبروك عبد الوهاب
|500 جنيه
|18.
|كفر الشيخ
|ندا ابراهيم متولي ابراهيم زايد
|500 جنيه
|19.
|البحيرة
|على محمد عبد الله العطار
|500 جنيه
|20.
|البحيرة
|سارة عبد الحميد عبد الحميد ابو رية
|500 جنيه
|21.
|الشرقية
|أحمد هيثم عبدالسلام سليمان
|500 جنيه
|22.
|دمياط
|أحمد محمد الدسوقي ابراهيم
|500 جنيه
|23.
|القاهرة
|عز الدين أيمن سعيد السيد حسانين
|350 جنيه
|24.
|الاسماعيلية
|سفيان لملوم ملاح محمد متولى
|350 جنيه
|25.
|المنيا
|محمد إبراهيم نادي علي
|350 جنيه
|26.
|كفر الشيخ
|أحمد ثروت مجاهد محمد
|350 جنيه
|27.
|الشرقية
|نجاة سامح سيدأحمدعبدالراضى
|350 جنيه
|28.
|الغربية
|رحمه محمد عبد الفتاح ابو قتلة
|350 جنيه
|29.
|القليوبية
|فتحي هاني فتحي تهامي يوسف
|350 جنيه
|30.
|بني سويف
|ملك عادل حسن متولي حسن عامر
|350 جنيه
|31.
|الأقصر
|محمد عبدالنبى فراج عبدالعاطى
|350 جنيه
|32.
|المنوفية
|محمد ناصر عبد اللطيف زقود
|350 جنيه
|33.
|سوهاج
|ابوبكرالسيد حسين السيد
|350 جنيه
|34.
|بورسعيد
|سارة هاني عبد اللطيف عبد الله
|350 جنيه
|35.
|أسيوط
|رناد عصام تهامي صالح
|350 جنيه
|36.
|الفيوم
|أحمد على عبد الله عيسى
|350 جنيه
|37.
|الغربية
|مي نصر محمد السيد
|350 جنيه
رابعًا: الفائزون في مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم
|م
|المديرية
|الاسم
|المبلغ
|1.
|البحيرة
|هاجر عادل فوزي عبد الجليل
|500 جنيه
|2.
|البحيرة
|شهد شريف محمد عبد المنعم
|500 جنيه
|3.
|دمياط
|أسماء الشافعي أيوب سلال
|500 جنيه
|4.
|البحر الأحمر
|عبد الله إبراهيم محمود عبد الله
|500 جنيه
|5.
|الدقهلية
|سما محمد متولي محمد
|500 جنيه
|6.
|الدقهلية
|محمود محمد عيد عطوة على
|500 جنيه
|7.
|المنوفية
|محمد أحمد البحيرى
|500 جنيه
|8.
|البحر الأحمر
|آية محمد عبادي أحمد
|500 جنيه
|9.
|القليوبية
|ملك مجدي أحمد محمد عبدربه
|500 جنيه
|10.
|المنيا
|أحمد صلاح أحمد عبد الله
|500 جنيه
|11.
|الشرقية
|سما ناجى محمد عبده
|500 جنيه
|12.
|سوهاج
|محمودحمادة نورالدين ابو الحسن
|500 جنيه
|13.
|الاسماعيلية
|سنيه حسينى زكى محمد عفيفى
|500 جنيه
|14.
|المنيا
|أحمد محمد فتحي عباس
|300 جنيه
|15.
|الأقصر
|عبدالله شعبان فارس حراجى
|300 جنيه
|16.
|الجيزة
|دعاء وائل محمد على
|300 جنيه
|17.
|كفر الشيخ
|حنين غنيم عبده عباس غنيم
|300 جنيه
|18.
|بنى سويف
|علياء ربيع محمد سليمان
|300 جنيه
|19.
|الشرقية
|حماده أحمد محمد حسن
|300 جنيه
|20.
|الفيوم
|سارة عبد الرحمن عبد الحميد غانم
|300 جنيه
|21.
|الفيوم
|سندس عطية عبد الجيد
|300 جنيه
|22.
|الغربية
|بسملة مسعود محمد ربيع
|300 جنيه
|23.
|الجيزة
|احمد توفيق محمد رمضان
|250 جنيه
|24.
|البحيرة
|محمد اشرف محمد محمد
|250 جنيه
|25.
|القاهرة
|مصطفى عيد سعيد ابو بكر
|250 جنيه
|26.
|المنيا
|حمدي رضا حمدي محمد
|250 جنيه
|27.
|بنى سويف
|أحمد رزق رجب عبدالموجود
|250 جنيه
|28.
|الشرقية
|ميرنا وليد محمود الهادى
|250 جنيه
|29.
|بورسعيد
|سلمي طاهر محمد سيد
|250 جنيه
|30.
|أسيوط
|حسن على طلعت محمود عبد السلام
|250 جنيه
|31.
|الغربية
|السيد محمد السيد المسيري
|250 جنيه
|32.
|الغربية
|حبيبة السيد أحمد المتولي
|250 جنيه
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