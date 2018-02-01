انقطاع المياه عن 6 مناطق شرق الإسكندرية لأعمال صيانة بمحطة الصرف الصحى

انقطاع المياه عن 6 مناطق شرق الإسكندرية لأعمال صيانة بمحطة الصرف الصحىالخميس، 01 فبراير 2018 07:30 م
انقطاع المياه -أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن غلق وانقطاع المياه من الساعة 12 مساء اليوم، الخميس، وحتى صباح يوم غد، الجمعة.
وأشار بيان صادر من شركة مياه الاسكندرية إلى أن انقطاع المياه جاء بناء على طلب شركة الصرف الصحى، نظرا لأعمال الصيانة التى تتم داخل محطة الصرف الصحى "محطة 3 – خورشيد "، و سوف يتم إنقطاع المياه عن مناطق المراغى القديمة ، الخروعة ، عزبة النسوان ، الزوايدة ، عزبة النخل ، عزبة الرحمة ، وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة فتح المياة فور الانتهاء من الإصلاح، و ناشدت المواطنين بالاتصال على رقم 125 أو خدمة الواتس أب على رقم 01210767877 لابلاغ عن أى عطل.
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