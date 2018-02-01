انفجار ضخم يهز العاصمة التركية أنقرة





(رويترز)

قال شاهد من رويترز، إن دوى انفجار قوى سمع فى العاصمة التركية أنقرة.

فيما قالت وسائل إعلام تركية إن انفجارا لخزان غاز وقع فى الطابق الأرضى بدائرة الضرائب فى العاصمة أنقرة.