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الخميس، 01 فبراير 2018 08:58 م
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انفجار ضخم يهز العاصمة التركية أنقرة

الخميس، 01 فبراير 2018 07:18 م
انفجار ضخم يهز العاصمة التركية أنقرة انفجار - أرشيفية


(رويترز)
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قال شاهد من رويترز، إن دوى انفجار قوى سمع فى العاصمة التركية أنقرة.

فيما قالت وسائل إعلام تركية إن انفجارا لخزان غاز وقع فى الطابق الأرضى بدائرة الضرائب فى العاصمة أنقرة.


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