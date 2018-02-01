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اليوم.. وزيرة التخطيط تبحث مع الأمم المتحدة دعم خطط مصر

الخميس، 01 فبراير 2018 03:00 ص
اليوم.. وزيرة التخطيط تبحث مع الأمم المتحدة دعم خطط مصر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


مصطفى عبد التواب
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تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الخميس اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة، مع وفد من الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة فرص دعم مكاتب الأمم المتحدة لمهام وخطط الوزارة والتى تتعلق بتنفيذ خطط الدولة والتى تسعى فى الأساس إلى تلبية احتياجات المواطن المصرى من حيث توجيه موارد الدولة للخدمات الأساسية على الوجه الأمثل إضافة إلى المتابعة الدقيقة لمدى تنفيذ أهداف تلك الخطط وربطها مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية.

يأتى ذلك الاجتماع فى إطار سعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى تعزيز أواصر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها فى مصر لدعم جهود الوزارة فى تحقيق مهامها وأهدافها إلى جانب تحسين الكفاءة العامة.

وتعتزم وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنية القيام بتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية للتعاون بصددها مع مكاتب الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها، الأمر الذى يسهم فى تعزيز كفاءة عملية تنفيذ الخطط العامة والاستثمارية للدولة، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.​

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة فى مصر والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذا رؤساء مكاتب منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب حضور عدد من ممثلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج التنمية الصناعية التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة لممثلين وزارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية.

 


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