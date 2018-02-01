اليوم.. بروتوكول تعاون بين المجلس التصديرى للملابس ومصر للطيران

اليوم.. بروتوكول تعاون بين المجلس التصديرى للملابس ومصر للطيرانالخميس، 01 فبراير 2018 02:00 ص
محمد الصياد
كتب – إسلام سعيد
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يوقع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة محمد الصياد، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران.
وكان المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، نظم ندوة لتعريف الشركات عن كيفية المشاركة فى المعارض، شاركت فيها 30 شركة من الشركات العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة وعدد من الخبراء والمتخصصين فى تنظيم المعارض بالخارج.
وقالت شيرين حسنى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن ورشة العمل تهدف لمساعدة صغار المصدرين، وتقديم خدمات الدعم الفنى للمصدرين الجدد للمشاركة فى منظومة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومساعدتهم فى الحصول على التمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية.
وأضافت شيرين حسنى، فى بيان للمجلس التصديرى اليوم الثلاثاء، أن المجلس يسعى إلى زيادة صادراته، وتعزيز القيمة المضافة القائمة على المعرفة التقنية، كما يسعى لتطوير طرق الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة والتصميمات كى تتوافق مع المواصفات والذوق العالمى.
وتابعت أن المجلس التصديرى للشركات، يوفر الدراسات والمعلومات عن الأسواق الخارجية بهدف توفير الخدمات الاستشارية والمعلومات الفنية، ومعايير الجودة والدراسات التحليلية والتسويقية عن الأسواق الخارجية .
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