النيابة تحقق فى واقعة هتك عرض طفلة داخل دورة مياه مسجد بالشرقية





الشرقية - فتحية الديب

تباشر نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة المستشار محمد المراكبى، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، التحقيق فى واقعة اتهام مبيض محارة بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه مسجد بإحدى قرى المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من والد الطفلة "ج" 5 سنوات، يتهم فيه"ع م" 37 سنة مبيض محارة بهتك عرض طفلته داخل دورة مياه مسجد القرية، وتم ضبط المتهم بمعرفة أهل الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9003 جنح منيا القمح.

وكشفت التحقيقات من خلال أقوال أسرة الطفلة، أنها كانت تلهو أمام المسجد مع الأطفال منذ يومين، وقام مبيض المحارة باستدراجها إلى المسجد، وتعدى عليها جنسيا داخل دورة مياه المسجد، وأن الطفلة عادت لوالدتها تبكى، دون أن تعرف من تعدى عليها، فاصطحب الأسرة الطفلة إلى المنطقة التى تم استدرجها بها بحجة اللعب، لمراقبة الوضع عن بعد، وأثناء تواجد الطفلة شاهدت المشكو فى حقه يمر بالمكان، فصرخت وانهارت بالبكاء، وأشارت إليه، فتحفظ عليه عدد من أفراد أسرتها، وتم إخطار الشرطة وتحرير محضرا بالواقعة.

وقررت النيابة عرض الشاب والطفلة على الطب الشرعى، لبيان وجود تعدى جنسى من عدمه، وعرض ملابس الطفلة وقت الواقعة على الطب الشرعى.