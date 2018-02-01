النيابة تتسلم التحريات حول اتهام عاطل بسرقة هواتف المواطنين بالعياط





كتب أحمد الجعفرى

تسلمت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطل بالتخصص فى سرقة هواتف المواطنين المحمولة بمنطقة أبو النمرس، والتى تبين من خلالها صحة الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت التحريات التى ارفقتها النيابة بملف التحقيقات أن المتهم عاطل يبلغ من العمر 26 عاما، تورط فى سرقة مايقرب من ٥ هواتف محمولة من المواطنين، وأنه باع عددا من تلك الهواتف لعملائه بأبو النمرس.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم أثناء محاولته خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص، حيث طارده قائد دراجة بخارية وتمكن من ضبطه، وتسليمه لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.