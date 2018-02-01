النيابة تتحفظ على مدير مستشفى بنها الجامعى و3 آخرين فى واقعة سقوط المصعد

قررت نيابة قسم ثان بنها بالقليوبية، التحفظ على 4 مسئولين فى مستشفى بنها الجامعى ومجلس مدينة بنها، لحين ورود تحريات المباحث فى واقعة انهيار أسانسير المستشفى، والتى راح ضحيتها 7 أشخاص ومصاب فى حالة سيئة.

وقررت النيابة التحفظ على كلا من الدكتور يسرى السعيد، مدير المستشفى، والمدير الإدارى لمستشفى الجامعة، ومحمد السيد مسئول التراخيص بمجلس مدينة بنها، وطارق حسنين مشرف عام الأسانسيرات بالمستشفى، وعرضهم السبت المقبل برفقة تحريات المباحث، ووجهت النيابة للمسئولين المتحفظ عليهم تهمتى الإهمال والتقصير، الأمر الذى تسبب فى إزهاق أرواح 7 مواطنين أبرياء.

كانت النيابة قد واصلت تحقيقاتها اليوم فى الواقعة، برئاسة حمدى السيد مدير النيابة، حيث استمع فريق النيابة والذى يضم طارق سعد، ومحمد الحمصى، ومصطفى الجندى، ومصطفى يوسف، لأقوال الدكتور يسرى السعيد، مدير المستشفى، والمهندسة عزة مرسى مسئول الإدارة الهندسية بالمستشفى، وطارق حسنين مشرف الأسانسيرات بالمستشفى، ومحمود صيام المدير الإدارى للمستشفى، والذين اتهموا شركة الصيانة بالتقصير فى أعمال صيانة المصاعد.

من ناحية أخرى أصدر مجلس إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية قرارا بتشكيل لجنة لإدارة أزمة ضحايا الحادث، برئاسة الدكتور محمود عبد الصبور، عميد كلية الطب البشرى، وعضوية كل من الدكتور محمد الشافعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم راجح وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، والدكتورة إيمان البيطار وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية، للوقوف على مسببات الحادث وتداعياته، وآليات مواجهة مثل تلك الحوادث مستقبلا من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأعلن مجلس طب بنها، أنه فى حالة انعقاد دائم على أن يتم عقد مجلس طارئ الأحد المقبل لمتابعة كل جوانب الأزمة.