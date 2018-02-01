النائب العام يناقش ظاهرة التعدى على الملكية الفكرية مع رئيس اتحاد الناشرين العرب

النائب العام يناقش ظاهرة التعدى على الملكية الفكرية مع رئيس اتحاد الناشرين العربالخميس، 01 فبراير 2018 04:24 م
المستشار نبيل صادق ورئيس وأعضاء اتحاد الناشرين العرب
كتب إبراهيم قاسم – محمود نصر
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استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم الخميس، رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وأعضاء الاتحاد، لمناقشة دور الاتحاد فى تطوير الثقافة وأهمية دور النيابة العامة فى تطبيق نصوص القانون المصرى لمواجهة ظاهرة التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف.
وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام إلى أن ظاهرة التعدى على حقوق الملكية الفكرية لها تأثير سلبى على مستقبل حركة النشر سواء فى مصر أو المنطقة العربية .
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